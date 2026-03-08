Colapinto terminó 14° en Australia en el inicio de la temporada de Fórmula 1

Minutos después, los comisarios lo sancionaron con un stop and go por una infracción en la salida, penalidad que terminó de relegarlo en el pelotón.

Embed - EL DOMINGO DE COLAPINTO FUE DE MENOR A MAYOR Y TERMINÓ 14° EN EL GP DE AUSTRALIA | Fórmula 1

El piloto de Pilar realizó su parada en boxes para cambiar neumáticos después de la vuelta 40. Para entonces ya estaba lejos de la zona de puntos. En el tramo final logró sostener el ritmo y cruzó la meta en el 14° puesto.

La prueba también registró varios abandonos. El español Fernando Alonso (Aston Martin), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) dejaron la carrera por problemas mecánicos. Antes de la largada ya se habían retirado el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi).

En la punta, Russell se aseguró la victoria tras superar a Leclerc y al británico Lewis Hamilton en la vuelta 29, cuando se cumplía la mitad de la competencia. Desde entonces controló el ritmo hasta la bandera a cuadros.

Detrás del podio, Hamilton terminó cuarto, seguido por el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). También sumaron puntos Oliver Bearman (Haas), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

La próxima fecha del campeonato será el Gran Premio de China, que se disputará el próximo fin de semana.

Resultados del GP de Australia

1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Oliver Bearman (Haas)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Gabriel Bortoleto (Audi)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Carlos Sainz Jr. (Williams)

16. Sergio Pérez (Cadillac)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

Abandonaron: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hülkenberg (Audi).