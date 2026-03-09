"
El dólar blue arrancó la semana en aumento: a cuánto cerró en San Juan

El dólar blue registró una suba este lunes en el mercado informal de San Juan y se vende a $1.470. El movimiento se da en una jornada marcada por la caída de las bolsas internacionales y la suba del petróleo en medio de las tensiones en Medio Oriente.

El dólar blue volvió a registrar una suba este lunes 9 de marzo en el mercado informal de San Juan y se comercializa a $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, según indicaron operadores cambiarios locales. De esta manera, el tipo de cambio paralelo aumentó $10 en la cotización para la venta respecto al cierre del viernes, cuando había finalizado a $1.360 para la compra y $1.460 para la venta.

El movimiento del dólar informal se produce en una jornada compleja para los mercados internacionales. Las bolsas del mundo registran fuertes caídas ante la creciente preocupación que genera la guerra en Medio Oriente.

En ese contexto, los futuros de Wall Street anticipan nuevas bajas, mientras que el precio del petróleo volvió a dispararse y superó los 100 dólares por barril, niveles que no se registraban desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Cabe recordar que el jueves pasado el dólar blue había mostrado una baja de $20, en una jornada caracterizada por una menor demanda dentro del mercado informal. Ahora, con el comienzo de la nueva semana, la divisa paralela vuelve a moverse y retoma la tendencia alcista en la plaza cambiaria local.

