El dólar blue arrancó la semana en aumento: a cuánto cerró en San Juan

El movimiento del dólar informal se produce en una jornada compleja para los mercados internacionales. Las bolsas del mundo registran fuertes caídas ante la creciente preocupación que genera la guerra en Medio Oriente.

En ese contexto, los futuros de Wall Street anticipan nuevas bajas, mientras que el precio del petróleo volvió a dispararse y superó los 100 dólares por barril, niveles que no se registraban desde el inicio de la guerra en Ucrania.