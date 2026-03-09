El dólar blue volvió a registrar una suba este lunes 9 de marzo en el mercado informal de San Juan y se comercializa a $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, según indicaron operadores cambiarios locales. De esta manera, el tipo de cambio paralelo aumentó $10 en la cotización para la venta respecto al cierre del viernes, cuando había finalizado a $1.360 para la compra y $1.460 para la venta.
El dólar blue arrancó la semana en aumento: a cuánto cerró en San Juan
