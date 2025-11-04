Panamericano de clubes: repasá los resultados de la fecha 2

Hispano (ARG) 8–2 Corazonista Bogotá (COL)
Centro Valenciano (ARG) 7–7 Estudiantil San Miguel (CHI)
Andes Talleres (ARG) 5-2 Súper Patín (COL)
Bancaria (ARG) 2-5 Unión Vecinal de Trinidad (ARG).
Casa D’Italia (ARG) 4-2 Unión de Villa Krause (ARG).
Murialdo (ARG) 7-4 Recreativo (ARG)
San Martín (ARG) 6-2 Ciudad (ARG)
Olimpia (ARG) 3-5 Thomas Bata (CHI)
IMPSA (ARG) 4-3 Huracán (ARG)
Concepción (ARG) 4-2 León Prado (CHI)
Richet Zapata (ARG) 5-2 San Jorge (CHI)
Paraná Rowing (ARG) 1-3 SEC (ARG)
CP Vilanova (CHI) 1-6 Aberastain (ARG)
Social SJ (ARG) 2-1 IMPSA (ARG)
Manizales (COL) 0-6 UVT (ARG) (resultado de partido 0-8; de reglamento 0-6)
San Martín (ARG) 1-3 Murialdo (ARG)
Concepción (ARG) 6-1 Andes Talleres (ARG)
Sub 19 Damas – Huarpes (ARG) 0-2 Barcelona Marruecos (CHI)
Sub 19 Varones – Social San Juan (ARG) 7-1 Barcelona Marruecos (CHI) (resultado de partido 10-1; de reglamento 7-1)
Sub 19 Varones – Hispano (ARG) 3-2 FCM Rolling (COL)
Sub 19 Varones – Olimpia (ARG) 4-3 Thomas Bata (CHI)
Sub 19 Varones – San Martin (ARG) 5-2 Huracanes (COL)
Sub 19 Damas – Neuquén (ARG) 1-1 Huarpes (ARG)
Sub 19 Varones – IMPSA (ARG) 6-0 Corazonista (COL)
Sub 19 Damas – Concepción (ARG) 5-3 León Prado (CHI)
Sub 19 Damas – Real H.C (COL) 3-5 Orión (COL)
Sub 19 Varones – Estudiantil (ARG) 4-3 I. Florida (CHI)
Sub 19 Varones – Banco Mendoza (ARG) 2-0 Súper Patín (COL)
Sub 19 Damas – IMPSA (ARG) 4-2 Aberastain (ARG)
Sub 19 Damas – Thomas Bata (CHI) 0-1 I. Florida (COL)
Sub 19 Damas – Barcelona Marruecos (CHI) 4-1 Orión (COL)
Sub 19 Damas – Concepción (CHI) 6-0 Pumas Cali (COL)
Estadísticas, resultados y posiciones:
Senior Varones: www.wsa.sidgad.com/league/273
Senior Damas: www.wsa.sidgad.com/league/274
Sub 19 Varones: www.wsa.sidgad.com/league/288
Sub 19 Damas: www.wsa.sidgad.com/league/289