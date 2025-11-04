"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Panamericano

Panamericano de clubes: repasá los resultados de la fecha 2

El Panamericano de Clubes de hockey sobre patines completó este martes su segundo día de acción. Este martes se definirán los clasificados a la segunda fase.

El Campeonato Panamericano de Clubes 2025 mantendrá a San Juan en lo más alto del hockey sobre patines en América. El certamen que comenzó el domingo 2 y finalizará el sábado 8 de noviembre reunirá a más de 60 equipos, de las categorías Sub 19 y Senior, de las ramas femenina y masculino, provenientes de Argentina, Chile y Colombia, en cinco sedes en simultáneo: estadio Aldo Cantoni, Concepción Patín Club, Bancaria, Richet Zapata y Estudiantil.

Panamericano de Clubes - Día 2 2

El torneo continental está siendo organizado por World Skate América, con apoyo y auspicio principal del Gobierno de San Juan, y es clasificatorio para el Mundial de Clubes 2026.

Panamericano de Clubes de hockey sobre patines:

Resultados de la Fecha 2:

Estadio Aldo Cantoni - Senior Varones

Lomas de Rivadavia (ARG) 8-4 Red Star (CHI)

Te puede interesar...

Hispano (ARG) 8–2 Corazonista Bogotá (COL)

Centro Valenciano (ARG) 7–7 Estudiantil San Miguel (CHI)

Andes Talleres (ARG) 5-2 Súper Patín (COL)

Bancaria (ARG) 2-5 Unión Vecinal de Trinidad (ARG).

Casa D’Italia (ARG) 4-2 Unión de Villa Krause (ARG).

Club Richet Zapata - Senior Varones

Murialdo (ARG) 7-4 Recreativo (ARG)

San Martín (ARG) 6-2 Ciudad (ARG)

Olimpia (ARG) 3-5 Thomas Bata (CHI)

IMPSA (ARG) 4-3 Huracán (ARG)

Concepción (ARG) 4-2 León Prado (CHI)

Richet Zapata (ARG) 5-2 San Jorge (CHI)

Club Estudiantil - Senior Damas

Paraná Rowing (ARG) 1-3 SEC (ARG)

CP Vilanova (CHI) 1-6 Aberastain (ARG)

Social SJ (ARG) 2-1 IMPSA (ARG)

Manizales (COL) 0-6 UVT (ARG) (resultado de partido 0-8; de reglamento 0-6)

San Martín (ARG) 1-3 Murialdo (ARG)

Concepción (ARG) 6-1 Andes Talleres (ARG)

Club Bancaria

Sub 19 Damas – Huarpes (ARG) 0-2 Barcelona Marruecos (CHI)

Sub 19 Varones – Social San Juan (ARG) 7-1 Barcelona Marruecos (CHI) (resultado de partido 10-1; de reglamento 7-1)

Sub 19 Varones – Hispano (ARG) 3-2 FCM Rolling (COL)

Sub 19 Varones – Olimpia (ARG) 4-3 Thomas Bata (CHI)

Sub 19 Varones – San Martin (ARG) 5-2 Huracanes (COL)

Sub 19 Damas – Neuquén (ARG) 1-1 Huarpes (ARG)

Sub 19 Varones – IMPSA (ARG) 6-0 Corazonista (COL)

Sub 19 Damas – Concepción (ARG) 5-3 León Prado (CHI)

Concepción Patín Club

Sub 19 Damas – Real H.C (COL) 3-5 Orión (COL)

Sub 19 Varones – Estudiantil (ARG) 4-3 I. Florida (CHI)

Sub 19 Varones – Banco Mendoza (ARG) 2-0 Súper Patín (COL)

Sub 19 Damas – IMPSA (ARG) 4-2 Aberastain (ARG)

Sub 19 Damas – Thomas Bata (CHI) 0-1 I. Florida (COL)

Sub 19 Damas – Barcelona Marruecos (CHI) 4-1 Orión (COL)

Sub 19 Damas – Concepción (CHI) 6-0 Pumas Cali (COL)

Estadísticas, resultados y posiciones:

Senior Varones: www.wsa.sidgad.com/league/273

Senior Damas: www.wsa.sidgad.com/league/274

Sub 19 Varones: www.wsa.sidgad.com/league/288

Sub 19 Damas: www.wsa.sidgad.com/league/289

Temas

Te puede interesar