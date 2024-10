El zaguero albiceleste explicó que su contrato profesional con el Benfica de Portugal finaliza el 30 de junio de 2025, pero que por “respeto al club” intenta estar enfocado en el panorama actual del Glorioso de Europa.

Sin embargo, Otamendi dijo: “Una vez que se termine el contrato se verá que será de mi futuro. No quiero ilusionar a la gente porque me cagan a puteadas”. El defensor central agregó: “saben que yo soy hincha (de River Plate). Miro todos los partidos y tengo muy buena relación con los dirigentes y los chicos que están en el club. La verdad es que no se sabe, Dios dirá que pasa en el final de mi contrato”.