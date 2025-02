Neymar volvió al Santos como el ídolo que es

Neymar actuó en el Santos entre 2009 y 2013 y fue el jugador más importante en la conquista de la Copa Libertadores 2011, la primera desde Pelé.

El último club de Neymar fue el Al Hilal de Arabia Saudita, donde jugó durante un año y medio pero solo pudo disputar siete partidos debido a las diversas lesiones que sufrió.

Neymar estuvo en la cima del fútbol mundial

Ney, de 32 años, que estuvo once años y ocho meses en la cúspide del fútbol mundial, retornó al club que lo vio nacer y donde debutó en marzo de 2009 con 17 años ante Oeste por el Campeonato Paulista. El oriundo de Mogi das Cruzes permaneció en el Santos hasta 2013 disputando 225 partidos, marcando 136 goles y convirtiéndose en ídolo al conquistar la Copa Libertadores de América 2011 y la Recopa Sudamericana 2012.

Luego de que el propio Neymar posteó un video en sus redes sociales este jueves anunciando su retorno al equipo de San Pablo, el club paulista compartió un material audiovisual acompañado de la frase “Me voy, pero volveré. #ElPrincipeHaVuelto”.

“¡Hola rey (Pelé)! Lo extrañé mucho. Yo solo era un niño cuando llegue aquí lleno de sueños. Vila Belmiro me acogió y ahí fue donde crecí y fui feliz, me dio a conocer en el mundo pero mi corazón nunca dejó de ser blanco y negro. Recuerdo cada experiencia compartida con todos ustedes, cada momento, un recuerdo vivo, feliz y eterno. Un recuerdo que no quiero solo recordar sino que quiero volver a vivirlo y quiero vivirlo con todos ustedes como siempre fue”, relató el delantero en una parte del video que publicó el Santos.