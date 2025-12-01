"
San Juan

Motores, arena y final épico: así terminó el SARR en San Juan

El SARR Series cerró este fin de semana en San Juan tras cinco etapas desde Catamarca. Con vivac en el Centro de Convenciones, dejó ganadores en motos, UTV, cuatriciclos y camionetas.

El South American Rally Race (S.A.R.R) volvió a pisar suelo sanjuanino y esta vez lo hizo para ponerle punto final a la competencia. La cuarta fecha del certamen —que también sumó las rondas siete y ocho del campeonato argentino— reunió a pilotos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, entre otros, y selló en la provincia un recorrido de cinco jornadas que unió Tinogasta con San Juan.

La actividad comenzó el martes 25 de noviembre con las verificaciones administrativa y técnica en Catamarca. El miércoles 26 se disputó la primera etapa junto a la largada simbólica, mientras que el jueves 27 y viernes 28 continuó el avance hacia el oeste, hasta el ingreso de los competidores a San Juan. Ya instalados en el Centro de Convenciones, el vivac se convirtió en un punto de encuentro entre equipos, aficionados y turistas, que pudieron acercarse a los vehículos y dialogar con los protagonistas.

El sábado 29 se desarrolló la cuarta etapa, mientras que el domingo 30 llegó la definición con la última fase del rally raid, reconocida como una de las más exigentes de Sudamérica. Motos, UTV, cuatriciclos y camionetas completaron el desafío que combinó navegación, velocidad y resistencia en terrenos cambiantes.

A continuación, los resultados finales en cada categoría:

M1 (motos)

  • Jeremías Pascual (Villa Dolores) – 20:24:42

  • Joaquín Debeljuh (Buenos Aires) – a 02:01:00

  • Julián Sánchez Dablin (Mendoza) – a 03:49:48

  • Chun Sapag (Paraguay) – a 09:19:10

  • Gerardo Silicani (Santa Fe) – a 10:04:09

  • Benjamín Pascual (Córdoba) – No terminó

M2 (motos)

  • Baltazar Frezze (Salta) – 24:16:25

  • Juan Andrés Pico (La Pampa) – a 03:00:15

  • Picho Frois (La Pampa)

  • Sebastián Elices (Santa Fe)

Q1 (cuatriciclos)

  • Giuliano Giordana (Córdoba) – 22:16:26

  • Santino Camacho (Córdoba) – a 01:02:29

  • José Faule (Santiago del Estero) – a 06:31:55

  • Agustín Cadamuro (Córdoba) – No terminó

T4.1 (UTV)

  • Jeremías González Ferioli / Gonzalo Rinaldi (Córdoba) – 19:01:56

  • Gustavo Gallegos / Santiago de la Vega (Buenos Aires) – a 01:57:11

  • Nazareno López / Sergio Lafuente (Chubut) – a 04:40:34

T3.1 (camionetas)

  • Ricardo Silicani / Laureano Acosta (Santa Fe) – 22:38:46

  • Karina Dobal / Lisandro Sisterna (Buenos Aires) – a 03:28:45

  • Fernando Castelblanco / Andrés Sánchez (Colombia) – a 03:48:23

  • Omar Gándara / Adriano Battista (Buenos Aires) – 04:17:54

  • Manuel Álvarez / Daniel López (Uruguay) – 04:48:08

T4.2 (camionetas)

  • Breno Ferreira / Nicolás Bollero (Brasil) – 21:06:42

  • Leandro Mokfa / Gabriel Dall Agnol (Brasil) – a 03:45:24

  • Rodrigo Bianchini / Fabio Zeller (Brasil) – No terminó

T1.1 (camionetas)

  • Ramiro Corvalán (San Luis) – 30:22:18

T2.1 (camionetas)

  • José Antonio Martínez / Juan Carlos Pereira (Mendoza) – 36:29:45

