Motores, arena y final épico: así terminó el SARR en San Juan

La actividad comenzó el martes 25 de noviembre con las verificaciones administrativa y técnica en Catamarca. El miércoles 26 se disputó la primera etapa junto a la largada simbólica, mientras que el jueves 27 y viernes 28 continuó el avance hacia el oeste, hasta el ingreso de los competidores a San Juan. Ya instalados en el Centro de Convenciones, el vivac se convirtió en un punto de encuentro entre equipos, aficionados y turistas, que pudieron acercarse a los vehículos y dialogar con los protagonistas.

El sábado 29 se desarrolló la cuarta etapa, mientras que el domingo 30 llegó la definición con la última fase del rally raid, reconocida como una de las más exigentes de Sudamérica. Motos, UTV, cuatriciclos y camionetas completaron el desafío que combinó navegación, velocidad y resistencia en terrenos cambiantes.