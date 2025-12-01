El South American Rally Race (S.A.R.R) volvió a pisar suelo sanjuanino y esta vez lo hizo para ponerle punto final a la competencia. La cuarta fecha del certamen —que también sumó las rondas siete y ocho del campeonato argentino— reunió a pilotos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, entre otros, y selló en la provincia un recorrido de cinco jornadas que unió Tinogasta con San Juan.
Motores, arena y final épico: así terminó el SARR en San Juan
El SARR Series cerró este fin de semana en San Juan tras cinco etapas desde Catamarca. Con vivac en el Centro de Convenciones, dejó ganadores en motos, UTV, cuatriciclos y camionetas.