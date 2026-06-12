El sabor argentino que conquista Kansas

El emprendimiento vende alrededor de 3.000 empanadas por semana, una cifra que refleja la creciente aceptación de la gastronomía argentina en la región. Entre las variedades más elegidas, las empanadas de carne encabezan ampliamente las preferencias de los clientes.

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "CANAL 8 PRESENTE EN EL MUNDIAL 2026: ¡EMPANADAS ARGENTINAS EN TIERRA MUNDIALISTA! En medio de la cobertura exclusiva del Mundial 2026, Mario Fernández encontró un rincón bien argentino lejos de casa: una tradicional casa de empanadas que conquista a fanáticos y visitantes con los sabores que nos representan en todo el mundo. Desde Estados Unidos, Canal 8 te muestra las historias, los personajes y los lugares que hacen sentir a los argentinos como en casa. #Canal8 #MarioFernandez #Mundial2026 #Empanadas #Argentina" View this post on Instagram

Pero la propuesta no se limita a las empanadas. El local también ofrece desayunos típicamente argentinos, donde el café con leche, las medialunas, las facturas y el moka figuran entre los productos más solicitados.