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El sabor argentino que conquista Kansas

Desde Kansas, un emprendedor tucumano convirtió las empanadas y el desayuno argentino en un fenómeno gastronómico que atrae tanto a compatriotas como a estadounidenses.

Enviado especial de Canal 8 y SanJuan8.com recorrió Kansas y encontró una historia que tiene sabor argentino. Allí, las empanadas se transformaron en un verdadero éxito gastronómico de la mano de Iván Acuña, un tucumano que desde hace años apuesta por llevar los sabores tradicionales del país al corazón de Estados Unidos.

El emprendimiento vende alrededor de 3.000 empanadas por semana, una cifra que refleja la creciente aceptación de la gastronomía argentina en la región. Entre las variedades más elegidas, las empanadas de carne encabezan ampliamente las preferencias de los clientes.

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "CANAL 8 PRESENTE EN EL MUNDIAL 2026: ¡EMPANADAS ARGENTINAS EN TIERRA MUNDIALISTA! En medio de la cobertura exclusiva del Mundial 2026, Mario Fernández encontró un rincón bien argentino lejos de casa: una tradicional casa de empanadas que conquista a fanáticos y visitantes con los sabores que nos representan en todo el mundo. Desde Estados Unidos, Canal 8 te muestra las historias, los personajes y los lugares que hacen sentir a los argentinos como en casa. #Canal8 #MarioFernandez #Mundial2026 #Empanadas #Argentina"
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Pero la propuesta no se limita a las empanadas. El local también ofrece desayunos típicamente argentinos, donde el café con leche, las medialunas, las facturas y el moka figuran entre los productos más solicitados.

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Acuña explicó que el crecimiento del negocio fue sostenido y que actualmente combina la actividad del restaurante con entrega a servicios de catering para distintos eventos.

"Estamos preparados. Veremos qué quilombo se hace", comentó entre risas el emprendedor, reflejando el entusiasmo que le da la llegada de turistas del mundo para la Copa del Mundo.

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