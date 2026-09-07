Terminó el sueño: Etchverry perdió en los octavos del US Open

Tomás Etcheverry chocó contra un Michelsen que fue superior y no pudo seguir creciendo en el mejor US Open de su carrera.

El platense fue superado y, luego de jugar un buen primer set en el que logró recuperar un quiebre y lo perdió por detalles, con el desperdicio de dos set points en medio del tie-break, Etcheverry no pudo recuperarse y sacar su mejor versión en los parciales siguientes.

Los mismos tuvieron un desarrollo similar, con quiebres tempraneros en su contra y, aunque en el décimo game del tercer set tuvo dos oportunidades para recuperar el break y estirar el encuentro, el jugador de 27 años no pudo aprovecharlas y se quedó con las manos vacías en el primer match point que tuvo que enfrentar.

Por su lado, el español Carlos Alcaraz no tuvo inconvenientes para superar al estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4, en menos de dos horas y media de juego, y continúa demostrando que volvió en plenitud de su lesión en la muñeca derecha sufrida en el pasado ATP de Barcelona, en abril, y tiene armas más que suficientes para plantarle cara al italiano Jannik Sinner y volver al primer puesto del ranking mundial.