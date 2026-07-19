Milei, Villarruel y Tapia respaldaron a la Selección tras la caída en la final del Mundial

¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca! pic.twitter.com/fYmL7rHXX6 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 19, 2026

"De pie, Argentina, con la cabeza en alto. Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar", publicó Tapia.

El dirigente además destacó el trabajo colectivo realizado durante todo el torneo: "Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente". La vicepresidenta Victoria Villarruel también se sumó a las muestras de apoyo y resaltó los valores que, según expresó, representa la Selección argentina.

De pie, Argentina, con la cabeza en alto. Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar.



Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente. pic.twitter.com/TeiarGWWpy — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 19, 2026

"¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca", escribió.

Los mensajes llegaron pocas horas después de la derrota por 1-0 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo de Lionel Scaloni resistió durante gran parte del encuentro, sufrió las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero, además de la expulsión de Enzo Fernández, y terminó cediendo en el tiempo suplementario con el gol de Ferran Torres.

Pese a no poder defender el título conseguido en Qatar 2022, la Selección volvió a disputar una final del mundo y cerró el torneo entre las dos mejores selecciones del planeta, consolidando uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.