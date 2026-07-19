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Milei, Villarruel y Tapia respaldaron a la Selección tras la caída en la final del Mundial

Luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, utilizaron sus redes sociales para agradecer la entrega del plantel y destacar el recorrido del equipo de Lionel Scaloni.

La caída de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 generó una inmediata ola de mensajes de reconocimiento. El presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, expresaron públicamente su respaldo al plantel de Lionel Scaloni luego del subcampeonato obtenido en Estados Unidos.

El primero en pronunciarse fue el presidente Javier Milei, quien eligió un mensaje breve pero cargado de apoyo para los futbolistas que estuvieron a un paso del bicampeonato mundial. "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió el mandatario en sus redes sociales.

Poco después, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino también compartió un mensaje dirigido a todo el grupo que disputó la Copa del Mundo.

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"De pie, Argentina, con la cabeza en alto. Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar", publicó Tapia.

El dirigente además destacó el trabajo colectivo realizado durante todo el torneo: "Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente". La vicepresidenta Victoria Villarruel también se sumó a las muestras de apoyo y resaltó los valores que, según expresó, representa la Selección argentina.

"¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca", escribió.

Los mensajes llegaron pocas horas después de la derrota por 1-0 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo de Lionel Scaloni resistió durante gran parte del encuentro, sufrió las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero, además de la expulsión de Enzo Fernández, y terminó cediendo en el tiempo suplementario con el gol de Ferran Torres.

Pese a no poder defender el título conseguido en Qatar 2022, la Selección volvió a disputar una final del mundo y cerró el torneo entre las dos mejores selecciones del planeta, consolidando uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

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