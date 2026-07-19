La caída de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 generó una inmediata ola de mensajes de reconocimiento. El presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, expresaron públicamente su respaldo al plantel de Lionel Scaloni luego del subcampeonato obtenido en Estados Unidos.
Milei, Villarruel y Tapia respaldaron a la Selección tras la caída en la final del Mundial
Luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, utilizaron sus redes sociales para agradecer la entrega del plantel y destacar el recorrido del equipo de Lionel Scaloni.