La derrota frente a España todavía golpea a la Selección argentina, pero Lionel Messi eligió procesarla con serenidad. Horas después de la final perdida por 1-0 en el alargue, el capitán de la Albiceleste publicó un sentido mensaje en sus redes sociales en el que expresó la tristeza por la oportunidad perdida, aunque también puso en valor el recorrido de un equipo que volvió a disputar una final del mundo.
El mensaje de Messi tras perder la final: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"
Tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. El capitán reconoció el dolor por haber perdido la Copa, destacó el recorrido de la Selección y agradeció el respaldo de los argentinos durante todo el torneo.