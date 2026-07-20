El mensaje de Messi tras perder la final: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"

"También me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", expresó.

Messi también remarcó una estadística que, con el paso del tiempo, seguramente será aún más valorada. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", destacó.

El capitán aprovechó además para agradecer el acompañamiento de los hinchas argentinos durante todo el torneo. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", escribió.

Lejos de quedarse únicamente con la frustración, el rosarino también tuvo un gesto de grandeza deportiva hacia el nuevo campeón. "También quiero felicitar a España por el campeonato", cerró.

La publicación llegó apenas horas después de una de las imágenes más conmovedoras que dejó la final. Tras el pitazo final, Messi permaneció sentado sobre el césped observando los festejos españoles. Luego recibió la medalla de subcampeón entre una ovación de los hinchas argentinos y terminó quebrándose en llanto mientras abandonaba el escenario de la premiación.

Más allá del resultado, el capitán volvió a convertirse en el emblema de una Selección que alcanzó su segunda final mundialista consecutiva y que cerró el torneo entre las dos mejores del planeta.