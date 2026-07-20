No todos los jugadores de la Selección llegarán a la Argentina

"En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final. El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos", señalaron mediante un comunicado oficial.

También manifestaron que cada uno de los jugadores de La Scaloneta "sintió ese apoyo dentro de la cancha" y, además, remarcó que cada integrante de la delegación "tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar".

"El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado. Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán", concluyeron.