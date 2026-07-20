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Hallaron un auto destrozado en la ruta del Colorado mientras grababan la nieve

Un grupo de personas que registraba las inclemencias del tiempo en la zona de Iglesia descubrió el vehículo volcado; hasta el momento se desconoce la condición de los ocupantes.

Mientras grababan las precipitaciones de nieve en plena ruta del Colorado, en el departamento de Iglesia, un grupo de personas se encontró con la escena de un vehículo completamente destrozado al costado del camino. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el estado de salud ni la identidad de los ocupantes.

El hallazgo fue dado a conocer a través de las redes sociales, donde los testigos compartieron lo sucedido e informaron que dieron aviso a las fuerzas de seguridad apenas lograron obtener cobertura. "Peligro en el Colorado Iglesia, llamamos la policía ni bien tuvimos señal, no había nadie cuando nos tocó pasar pero sí nos encontramos con un auto destrozado, airbag de ambos lados, una tragedia que se puede evitar conduciendo lento y con precaución", detallaron en la publicación.

Debido a la ausencia de personas en el lugar al momento del hallazgo, se desconoce si las víctimas fueron trasladadas previamente por otros particulares o si el siniestro ocurrió tiempo antes del avistamiento. Se aguarda la información oficial por parte de los organismos de seguridad.

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