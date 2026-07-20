Hallaron un auto destrozado en la ruta del Colorado mientras grababan la nieve

El hallazgo fue dado a conocer a través de las redes sociales, donde los testigos compartieron lo sucedido e informaron que dieron aviso a las fuerzas de seguridad apenas lograron obtener cobertura. "Peligro en el Colorado Iglesia, llamamos la policía ni bien tuvimos señal, no había nadie cuando nos tocó pasar pero sí nos encontramos con un auto destrozado, airbag de ambos lados, una tragedia que se puede evitar conduciendo lento y con precaución", detallaron en la publicación.

Debido a la ausencia de personas en el lugar al momento del hallazgo, se desconoce si las víctimas fueron trasladadas previamente por otros particulares o si el siniestro ocurrió tiempo antes del avistamiento. Se aguarda la información oficial por parte de los organismos de seguridad.