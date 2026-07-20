Mientras grababan las precipitaciones de nieve en plena ruta del Colorado, en el departamento de Iglesia, un grupo de personas se encontró con la escena de un vehículo completamente destrozado al costado del camino. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el estado de salud ni la identidad de los ocupantes.
Hallaron un auto destrozado en la ruta del Colorado mientras grababan la nieve
Un grupo de personas que registraba las inclemencias del tiempo en la zona de Iglesia descubrió el vehículo volcado; hasta el momento se desconoce la condición de los ocupantes.