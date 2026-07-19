El emotivo video de la Selección antes de la final: "Vamos por todo"

#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.



¡Vamos por todo, Argentina! pic.twitter.com/ucR3ic4a3S — Selección Argentina (@Argentina) July 19, 2026

También hicieron referencia a los cuestionamientos por supuestas ayudas a la Selección Argentina. "Acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria. Acá viene al que quisieron acorralar en la esquina con palabras y salió de ahí siempre con fútbol. ¡Qué maravilla!", expresaron.

"Acá viene la familia, los asados, las juntadas y los que gritan el gol como si el mundo se acabara", afirmaron. Y agregaron, con imágenes de las épicas victorias en esta Copa del Mundo: "Acá viene el campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes pero golpea tres veces más. Acá viene el que empuja como un Toro y pica como una Araña (NdR: por Lautaro Martínez y Julián Álvarez), el que demostró amor propio en cada batalla".

A su vez, recordaron a Maradona y Menotti, leyendas del conjunto nacional: "Acá viene el Diego, el Flaco y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré". Y sentenciaron: "Acá vienen los que no dan una por perdida, los de las hazañas sanmartinianas (NdR: referencia a Enzo Fernández, oriundo de San Martín), los que no se conforman con lo conseguido, sino que sueñan con lo que está por venir. Señoras y señores, acá venimos nosotros y vamos por todo".

La Selección Argentina quiere hacer historia: se mide con España, mano a mano por el titulo. La Albiceleste sueña con bordar la cuarta estrella y conseguir un épico bicampeonato, algo que sólo lograron Italia (como local en 1934 y Francia 1938) y Brasil (Suecia 1958 y Chile 1962).