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Nivel más bajo en 30 años: el consumo de carne vacuna en Argentina cayó 11,5%

Entre enero y junio de 2026, el abastecimiento interno de carne vacuna descendió a 1.019.430 toneladas, afectado por el alza de precios, menor poder adquisitivo y mayor destino a exportaciones.

La carne vacuna, un alimento emblemático en la dieta argentina, registró en el primer semestre de 2026 una caída significativa en su consumo interno, ubicándose en el nivel más bajo de las últimas tres décadas. Según el informe económico de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el abastecimiento doméstico disminuyó un 11,5% interanual, con un total de 1.019.430 toneladas res con hueso suministradas, lo que representa casi 132 mil toneladas menos que en los primeros seis meses de 2025.

Esta retracción se explica principalmente por el menor poder adquisitivo de los hogares, afectado por el aumento del precio relativo de la carne vacuna frente a otros alimentos. El consumo per cápita promedio anual se ubicó en 47 kilos por habitante, un 8,2% menos que el año anterior, lo que equivale a una reducción de 4,2 kilos por persona.

La caída mensual

El informe de Ciccra detalla que “el abastecimiento del mercado doméstico experimentó una caída de 11,5% anual, producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”. En los últimos doce meses, los precios del rubro carnes y derivados aumentaron un 45%, superando ampliamente la inflación general del 33,5% registrada en igual período.

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En particular, los cortes vacunos incrementaron sus precios en un 53,6%, mientras que el pollo entero, que compite como alternativa proteica para muchas familias, aumentó un 29,9%. Esta diferencia en la evolución de precios explica por qué numerosos consumidores optaron por reducir su consumo de carne vacuna o dirigirse hacia otras fuentes de proteína.

Además de los precios, la oferta también influyó en la baja del consumo. Durante el primer semestre de 2026 se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, un descenso del 8,9% respecto al mismo período de 2025. Esta reducción en la faena se tradujo en una producción de carne vacuna de 1,428 millones de toneladas, que representa una caída del 6,2% interanual.

Sin embargo, la producción no disminuyó al mismo ritmo que el consumo, debido a que las exportaciones aumentaron un 10,2%, alcanzando 408.600 toneladas en los primeros seis meses del año. Esto implicó que una mayor proporción de la carne producida se destinara al mercado externo, subiendo la participación de exportaciones del 24,4% al 28,6%, mientras que la proporción para el consumo interno descendió del 75,6% al 71,4%.

Al analizar la serie histórica desde mediados de los años 90, se constata que el primer semestre de 2026 fue el más bajo en términos de consumo interno de carne vacuna, superando incluso periodos de crisis económicas o liquidaciones de hacienda previas. Si bien los datos antiguos pueden ajustarse con el tiempo, la tendencia es clara: se ha marcado un piso histórico en la disponibilidad de carne vacuna para los hogares argentinos.

El contexto ganadero también atraviesa cambios: Ciccra advierte que podría estar finalizando una fase de liquidación de existencias que duró tres años, caracterizada por un aumento en la faena de hembras. En los últimos meses, esta tendencia ha mostrado señales de desaceleración, lo que podría favorecer una futura recuperación del rodeo y mayor disponibilidad de hacienda. No obstante, por ahora, esta transición no se refleja en el consumo, que sigue en descenso.

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