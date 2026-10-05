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Messi ultima detalles para su histórico partido del adiós en el Monumental

El capitán argentino participará este lunes desde las 17:30 de la última práctica dirigida por Lionel Scaloni en Ezeiza antes del amistoso del martes frente a Benín.

En un clima atravesado por la emoción y la nostalgia, la Selección argentina encarará este lunes su último entrenamiento previo al duelo ante Benín. La jornada tendrá un carácter histórico al tratarse de la última práctica de Lionel Messi con el plantel nacional en el predio de Ezeiza, antes de concretar su retiro definitivo de la Albiceleste.

El astro rosarino se sumó a las prácticas bajo las órdenes de Lionel Scaloni tras haber anunciado formalmente su retiro del seleccionado el pasado 31 de agosto. Durante el fin de semana, el capitán completó rutinas de gimnasio y trabajos tácticos en espacio reducido junto al resto del grupo, compartiendo además momentos de intimidad con el plantel antes del compromiso final.

Para la jornada de este lunes a las 17:30 hs, el cuerpo técnico definirá la alineación titular que saltará al campo del Estadio Monumental este martes desde las 20:00 hs. Con las localidades completamente agotadas, la AFA montará un Fan Fest especial en Ciudad Universitaria para recibir a miles de fanáticos a partir del mediodía.

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El choque frente al conjunto africano pondrá fin a una era irrepetible de dos décadas en las que el rosarino registró 207 presencias, 125 goles, 68 asistencias y la conquista de los títulos más importantes en la historia del fútbol mundial.

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