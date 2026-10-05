En un clima atravesado por la emoción y la nostalgia, la Selección argentina encarará este lunes su último entrenamiento previo al duelo ante Benín. La jornada tendrá un carácter histórico al tratarse de la última práctica de Lionel Messi con el plantel nacional en el predio de Ezeiza, antes de concretar su retiro definitivo de la Albiceleste.
Messi ultima detalles para su histórico partido del adiós en el Monumental
El capitán argentino participará este lunes desde las 17:30 de la última práctica dirigida por Lionel Scaloni en Ezeiza antes del amistoso del martes frente a Benín.