Messi ultima detalles para su histórico partido del adiós en el Monumental

El astro rosarino se sumó a las prácticas bajo las órdenes de Lionel Scaloni tras haber anunciado formalmente su retiro del seleccionado el pasado 31 de agosto. Durante el fin de semana, el capitán completó rutinas de gimnasio y trabajos tácticos en espacio reducido junto al resto del grupo, compartiendo además momentos de intimidad con el plantel antes del compromiso final.

Para la jornada de este lunes a las 17:30 hs, el cuerpo técnico definirá la alineación titular que saltará al campo del Estadio Monumental este martes desde las 20:00 hs. Con las localidades completamente agotadas, la AFA montará un Fan Fest especial en Ciudad Universitaria para recibir a miles de fanáticos a partir del mediodía.