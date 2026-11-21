El guion toma como referencia la figura de Ricardo Martínez, reconocido paleontólogo sanjuanino, y recupera especialmente su curiosidad y sus ganas de descubrir. La obra también funciona como un homenaje a quienes impulsaron el desarrollo de la paleontología en la provincia.

Para construir la historia, el equipo creativo trabajó junto a profesionales del Museo Paleontológico. La investigación incluyó encuentros, entrevistas y correcciones científicas para trasladar conocimientos sobre paleontología y geología al lenguaje teatral, sin perder el componente artístico.

El resultado es una puesta que incorpora historias y anécdotas vinculadas con el trabajo de los especialistas y las combina con una narración pensada para acercar ese patrimonio a públicos de todas las edades.

Durante la primera función, el gobernador Marcelo Orrego presenció el espectáculo junto a Darío Barassi, en el marco de la apertura de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol.

La propuesta volverá a presentarse este sábado y domingo, a las 21, en el Velódromo Vicente Chancay. La cobertura completa de la Fiesta Nacional del Sol se puede seguir a través de la programación de Canal 8.