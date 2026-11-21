La curiosidad de un niño fascinado por los dinosaurios fue el punto de partida del espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol 2026. En la primera noche de la celebración, las familias que llegaron al Velódromo Vicente Chancay disfrutaron de una puesta que combinó música, teatro e imaginación para recorrer millones de años de historia y llegar hasta el presente.
Entre Ischigualasto, música e imaginación, así fue el espectáculo central de la FNS
Con más de 350 artistas en escena, la puesta central combinó música, teatro y paleontología en un recorrido inspirado en Ischigualasto. Las familias disfrutaron de la primera función en el Velódromo Vicente Chancay.