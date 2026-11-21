El anuncio oficial tendrá lugar sobre el escenario principal del Estadio San Juan del Bicentenario, coronando un proceso de formación y acompañamiento que busca visibilizar el trabajo femenino en toda la provincia. Emprendedora del Sol es una propuesta nacida en la gestión del gobernador Marcelo Orrego con el objetivo de fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres, fomentar el autoempleo y respaldar el desarrollo de emprendimientos de diversos rubros de la economía local.

Para llegar a la definición de esta noche, las 19 representantes seleccionadas en cada comuna compartieron jornadas de capacitación y mentorías que les brindaron herramientas prácticas, además de generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias entre pares. Posteriormente, cada iniciativa fue analizada bajo criterios y puntajes máximos establecidos por un jurado conformado por profesionales referentes de los ámbitos minero, comercial, industrial, financiero, comunicacional, emprendedor, empresarial y académico.