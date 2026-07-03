Video: el Himno argentino hizo vibrar Miami en la previa del duelo

Desde las tribunas, con una importante presencia de hinchas argentinos, el “O juremos con gloria morir” retumbó en cada rincón del recinto, generando una atmósfera de fervor que se extendió también hacia el campo de juego. Jugadores y cuerpo técnico acompañaron el momento con gestos de concentración y respeto, mientras el público acompañaba con aplausos y cánticos.

O JUREMOS CON GLORIA MORIR



El himno de Argentina retumbó en todos los rincones del estadio de Miami en la previa del partido ante Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/N8lEqj6iGv — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

El sonido del Himno se impuso con fuerza en el ambiente, en un contexto de partido internacional que rápidamente elevó la temperatura previa del encuentro. La imagen del estadio teñido por banderas y camisetas albicelestes terminó de completar una postal que ya es habitual en cada presentación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el exterior.