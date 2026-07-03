En la antesala del encuentro entre la Argentina y Cabo Verde, el estadio de Miami vivió un instante de alto impacto emocional cuando sonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Video: el Himno argentino hizo vibrar Miami en la previa del duelo
En un estadio colmado y con un clima de alta expectativa, el Himno Nacional Argentino se escuchó con una potencia arrolladora en la previa del partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde. El momento generó una fuerte emoción en las tribunas y se volvió uno de los puntos más altos de la previa.