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Video: el Himno argentino hizo vibrar Miami en la previa del duelo

En un estadio colmado y con un clima de alta expectativa, el Himno Nacional Argentino se escuchó con una potencia arrolladora en la previa del partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde. El momento generó una fuerte emoción en las tribunas y se volvió uno de los puntos más altos de la previa.

En la antesala del encuentro entre la Argentina y Cabo Verde, el estadio de Miami vivió un instante de alto impacto emocional cuando sonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Desde las tribunas, con una importante presencia de hinchas argentinos, el “O juremos con gloria morir” retumbó en cada rincón del recinto, generando una atmósfera de fervor que se extendió también hacia el campo de juego. Jugadores y cuerpo técnico acompañaron el momento con gestos de concentración y respeto, mientras el público acompañaba con aplausos y cánticos.

El sonido del Himno se impuso con fuerza en el ambiente, en un contexto de partido internacional que rápidamente elevó la temperatura previa del encuentro. La imagen del estadio teñido por banderas y camisetas albicelestes terminó de completar una postal que ya es habitual en cada presentación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el exterior.

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El momento no solo marcó el inicio protocolar del partido, sino que también reforzó el clima de expectativa alrededor de un equipo argentino que continúa siendo protagonista en cada competencia internacional. En Miami, la emoción volvió a estar del lado de las tribunas, en una escena que se repite cada vez que la Albiceleste sale a la cancha.

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