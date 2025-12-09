"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Lionel Messi

Messi, premiado como mejor jugador de la MLS tras el título de Inter Miami

El astro rosarino cerró la temporada como máximo artillero del certamen, con 35 goles en 34 partidos, dentro de los cuales figuraron cinco dobletes consecutivos, una marca histórica en el torneo.

Lionel Messi fue reconocido como el mejor jugador de la Major League Soccer (MLS) tras la consagración del Inter Miami ante Vancouver Whitecaps y se convirtió en el primer futbolista en la historia de esa liga en obtener el galardón en años consecutivos. El rosarino se destacó como el máximo goleador, asistidor y figura excluyente del equipo campeón.

Según informó la organización, el capitán obtuvo el 70,43% de los votos y superó con amplitud al danés Anders Dreyer, de San Diego, y al francés Denis Bouanga, de Los Angeles FC, que cosecharon el 11,15% y el 7,27% respectivamente.

Desde la organización de la MLS destacaron que "Messi es el primer jugador en la historia en ganar el Premio al Jugador Más Valioso en temporadas consecutivas".

Te puede interesar...

"La Pulga" cerró el año con 35 tantos en 34 fechas y encabezó la tabla de asistencias, con 23. A estos registros se sumó un récord adicional: el argentino completó cinco partidos consecutivos anotando dobletes, una marca inédita en el torneo.

Messi acumuló, desde su llegada al conjunto de Florida, reconocimientos que lo posicionaron como la figura principal del proyecto deportivo, al punto que su renovación fue anunciada y fotografiada desde el estadio Freedom Park, que se estrenará en 2026. Entre los logros figuraron la Bota de Oro de la Leagues Cup 2023 y de la MLS 2024, además de las distinciones al jugador más valioso en ambos casos.

El recorrido profesional del rosarino incluye también cinco trofeos con la Selección Argentina, con la que obtuvo el Mundial Juvenil 2005, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato continental en 2024.

A nivel clubes, Messi ganó 35 títulos con Barcelona, incluidas cuatro Champions League y tres consagraciones con PSG. Posteriormente agregó los tres éxitos con Las Garzas: la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

En 2026, además del Mundial de selecciones, el desafío de Messi será el de conducir a Inter Miami a la consagración continental, en la esquiva Concacaf Champions Cup.

Temas

Te puede interesar