Messi, premiado como mejor jugador de la MLS tras el título de Inter Miami

"La Pulga" cerró el año con 35 tantos en 34 fechas y encabezó la tabla de asistencias, con 23. A estos registros se sumó un récord adicional: el argentino completó cinco partidos consecutivos anotando dobletes, una marca inédita en el torneo.

Messi acumuló, desde su llegada al conjunto de Florida, reconocimientos que lo posicionaron como la figura principal del proyecto deportivo, al punto que su renovación fue anunciada y fotografiada desde el estadio Freedom Park, que se estrenará en 2026. Entre los logros figuraron la Bota de Oro de la Leagues Cup 2023 y de la MLS 2024, además de las distinciones al jugador más valioso en ambos casos.

El recorrido profesional del rosarino incluye también cinco trofeos con la Selección Argentina, con la que obtuvo el Mundial Juvenil 2005, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato continental en 2024.

A nivel clubes, Messi ganó 35 títulos con Barcelona, incluidas cuatro Champions League y tres consagraciones con PSG. Posteriormente agregó los tres éxitos con Las Garzas: la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

En 2026, además del Mundial de selecciones, el desafío de Messi será el de conducir a Inter Miami a la consagración continental, en la esquiva Concacaf Champions Cup.