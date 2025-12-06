Inter Miami se consagró campeón de la MLS y Messi sumó un nuevo título

En un contragolpe, el argentino Tadeo Allende encaró por la izquierda y buscó el pase al segundo palo para su compañero pero el colombiano Ocampo la interceptó, con la mala fortuna que le rebotó y terminó entrando en el arco del japonés Takaoka.

Embed - MESSI e INTER MIAMI CAMPEONES DE LA MLS por PRIMERA VEZ. El mejor del MUNDO lo HIZO de NUEVO | MLS

El mediocampista canadiense Ali Ahmed empató el partido para el Vancouver Whitecaps ante el Inter Miami a los 15 minutos del complemento. Unos minutos después, el argentino Rodrigo De Paul marcó el 2-1 del Inter Miami ante el Vancouver Whitecaps en la final de la Major League Soccer.

El delantero cordobés Tadeo Allende marcó, a los 49 minutos del complemento, el 3-1 definitivo del Inter Miami sobre el Vancouver Whitecaps en la final de la Major League Soccer (MLS).

Con la victoria de Inter Miami por 3 a 1 en la final de la MLS 2025 ante Vancouver, Lionel Messi suma una nueva estrella a su palmarés. Con este nuevo logro, el astro argentino alcanzó los 47 títulos oficiales en su carrera, combinando clubes y selección. Una conquista que refuerza su lugar como el futbolista más laureado de la historia.