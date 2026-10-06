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Messi rompió en llanto rumbo al Monumental para su despedida de la Selección

Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado durante el traslado del plantel desde Ezeiza hasta el Monumental. Una caravana de hinchas acompañó al micro en el último viaje del capitán hacia una cancha con la camiseta argentina.

Lionel Messi llegó al Monumental para disputar su último partido con la Selección argentina y lo hizo dejando una imagen que refleja la emoción de una jornada histórica. Durante el trayecto desde el predio de Ezeiza, el capitán fue visto con los ojos llorosos dentro del micro que trasladó al plantel hacia el estadio.

El viaje estuvo acompañado por una multitud de hinchas que se acercó de manera espontánea al recorrido. Automovilistas frenaron para intentar ver a los jugadores, mientras otros se bajaron de sus vehículos para filmar y fotografiar el paso del colectivo. El operativo de seguridad debió avanzar a baja velocidad entre la gente.

La escena tuvo como protagonista a Messi, visiblemente conmovido mientras observaba el movimiento desde la ventanilla. La despedida todavía no comenzó dentro de la cancha, pero la emoción ya se hizo presente antes de que la pelota empiece a rodar.

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El amistoso ante Benín comenzará a las 20 en Núñez y será el partido número 208 de Messi con la Selección. El rosarino llega a esta última presentación con 125 goles y una trayectoria que incluye la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

La AFA preparó una jornada especial para despedir al capitán, con homenajes y distintos espectáculos antes y durante el encuentro. También será una noche particular para Nicolás Otamendi, otro de los referentes de aquella generación campeona, que tendrá su última presentación con la camiseta argentina.

Messi había expresado horas antes su emoción por el cierre de esta etapa y aseguró que se marcha en paz después de haberlo dado todo por la camiseta que, según sus propias palabras, fue su sueño, su orgullo y su vida.

Ahora, con el Monumental preparado y el público a la espera, queda el último capítulo. La pelota todavía no empezó a rodar, pero Messi ya protagonizó una de las imágenes de una despedida que quedará en la memoria de la Selección.

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