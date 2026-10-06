Lionel Messi llegó al Monumental para disputar su último partido con la Selección argentina y lo hizo dejando una imagen que refleja la emoción de una jornada histórica. Durante el trayecto desde el predio de Ezeiza, el capitán fue visto con los ojos llorosos dentro del micro que trasladó al plantel hacia el estadio.
Messi rompió en llanto rumbo al Monumental para su despedida de la Selección
Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado durante el traslado del plantel desde Ezeiza hasta el Monumental. Una caravana de hinchas acompañó al micro en el último viaje del capitán hacia una cancha con la camiseta argentina.