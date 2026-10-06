Messi rompió en llanto rumbo al Monumental para su despedida de la Selección

El amistoso ante Benín comenzará a las 20 en Núñez y será el partido número 208 de Messi con la Selección. El rosarino llega a esta última presentación con 125 goles y una trayectoria que incluye la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

La AFA preparó una jornada especial para despedir al capitán, con homenajes y distintos espectáculos antes y durante el encuentro. También será una noche particular para Nicolás Otamendi, otro de los referentes de aquella generación campeona, que tendrá su última presentación con la camiseta argentina.

Messi había expresado horas antes su emoción por el cierre de esta etapa y aseguró que se marcha en paz después de haberlo dado todo por la camiseta que, según sus propias palabras, fue su sueño, su orgullo y su vida.

Ahora, con el Monumental preparado y el público a la espera, queda el último capítulo. La pelota todavía no empezó a rodar, pero Messi ya protagonizó una de las imágenes de una despedida que quedará en la memoria de la Selección.

¿QUÉ ESTARÁ PASANDO POR ESA CABEZA? Leo Messi ya está en el Monumental y ya comienza a estar todo listo para su despedida de la Selección



#GraciasLeo



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