Messi ilusionado con jugar el Mundial 2026 pero avisó: "No quiero ser una carga"

En una entrevista con el diario español Sport, el capitán argentino explicó que la temporada de la Major League Soccer (MLS) "es diferente a la de Europa" porque tendrá una "pretemporada de por medio" y "pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial". Es por esto que evaluará "día a día" cómo se siente físicamente para estar "como a mí me gustaría estar y poder participar".

Además, el rosarino destacó que el próximo Mundial será especial luego de haberlo ganado. "Es especial jugar con la Selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también", afirmó.