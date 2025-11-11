"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Lionel Messi

Messi ilusionado con jugar el Mundial 2026 pero avisó: "No quiero ser una carga"

El capitán argentino sueña con estar en la próxima Copa del Mundo, pero evaluará día a día cómo llega. "Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo", aseguró.

A menos de un año para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Messi se ilusiona con poder jugarlo con la Selección Argentina, que irá por la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Sin embargo, avisó: "No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel".

En una entrevista con el diario español Sport, el capitán argentino explicó que la temporada de la Major League Soccer (MLS) "es diferente a la de Europa" porque tendrá una "pretemporada de por medio" y "pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial". Es por esto que evaluará "día a día" cómo se siente físicamente para estar "como a mí me gustaría estar y poder participar".

Además, el rosarino destacó que el próximo Mundial será especial luego de haberlo ganado. "Es especial jugar con la Selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también", afirmó.

Te puede interesar...

En las últimas horas, Messi se sumó al equipo dirigido por Lionel Scaloni que se encuentra entrenando en Alicante de cara al partido amistoso ante Angola, el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda, que será el último compromiso oficial de la Selección del año.

Temas

Te puede interesar