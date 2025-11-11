A menos de un año para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Messi se ilusiona con poder jugarlo con la Selección Argentina, que irá por la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Sin embargo, avisó: "No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel".
Messi ilusionado con jugar el Mundial 2026 pero avisó: "No quiero ser una carga"
El capitán argentino sueña con estar en la próxima Copa del Mundo, pero evaluará día a día cómo llega. "Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo", aseguró.