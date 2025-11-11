SUBE Digital refuerza la seguridad con validación biométrica y token temporal

Desde el Ministerio de Gobierno se remarca que los beneficiarios de Tarifa Social Federal u otros descuentos deben mantener actualizado el “permiso de viaje” dentro de la app para conservar sus beneficios. En materia de seguridad, la SUBE Digital solo puede estar activa en un dispositivo por vez . Si se cambia de celular, se recomienda deshabilitarla previamente o ingresar a la cuenta SUBE desde el nuevo equipo para reactivar el servicio.

Por el momento, el sistema está disponible únicamente en teléfonos con Android y tecnología NFC , aunque se prevé su futura expansión a iPhone una vez que se habilite esta funcionalidad en el ecosistema Apple.

Con estas innovaciones, la SUBE Digital consolida un modelo de transporte más seguro, moderno y eficiente , que combina tecnología y respaldo estatal para facilitar la movilidad de miles de usuarios en todo el país.