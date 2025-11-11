La SUBE Digital, versión virtual de la tradicional tarjeta, incorpora múltiples capas de protección que garantizan la identidad del titular y la seguridad de cada operación. Para activarla, el usuario debe escanear su DNI y tomarse una selfie, procedimiento que asegura que el trámite lo realice la persona propietaria de la cuenta.
SUBE Digital refuerza la seguridad con validación biométrica y token temporal
El Gobierno impulsa la adopción de la SUBE Digital en San Juan, destacando la validación de identidad con DNI y selfie, generación de un token de 12 horas y tecnología NFC para pagos sin contacto.