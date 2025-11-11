Un jurado popular encontró culpable al expolicía Rafael Horacio Moreno por el crimen del colectivero Sergio David Díaz durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024 en Lomas del Mirador tras una discusión por la música fuerte.
Declararon culpable al jubilado que mató al vecino por tener la música fuerte
