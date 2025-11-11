"
Una niña de Albardón hará historia: su dibujo viajará al espacio

Olivia, una pequeña de Campo Afuera, fue una de las elegidas en un proyecto que enviará dibujos de niños argentinos al espacio junto a la primera astronauta del país, María Noel de Castro Campos.

El talento y la curiosidad de una niña sanjuanina cruzarán las fronteras de la Tierra. Olivia, oriunda de Campo Afuera, en el departamento Albardón, fue seleccionada para participar en un proyecto que busca llevar al espacio los dibujos de chicos y chicas de toda la Argentina, una iniciativa que promueve la ciencia y la exploración espacial desde la infancia.

Su obra, inspirada en el universo y los planetas, captó la atención de los organizadores por el profundo interés que la pequeña demuestra por la astronomía. Tanto fue así que su dibujo será uno de los que viajará al espacio junto a María Noel de Castro Campos, la ingeniera salteña de 28 años que se convertirá en la primera astronauta argentina en integrar una misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2027.

La misión, impulsada por la empresa estadounidense Axiom Space y apoyada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), tiene un marcado enfoque educativo. Por eso, se convocó a niños de todo el país a participar enviando dibujos que representaran su visión del espacio y la vida más allá de la Tierra.

Entre cientos de participantes, el dibujo de Olivia fue elegido por su creatividad y ternura. La propia María Noel compartió la imagen en sus redes sociales, celebrando la inspiración de las nuevas generaciones de soñadores argentinos.

Graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad Favaloro, de Castro Campos se especializó en bioastronáutica, la rama que estudia cómo el cuerpo humano responde a entornos extremos como la microgravedad. Su participación en el programa PAM (Private Astronaut Mission) marcará un hito histórico para la ciencia argentina, combinando investigación, educación y divulgación científica.

En Albardón, la noticia fue recibida con orgullo. Vecinos y docentes de la comunidad destacaron el valor simbólico de que una niña sanjuanina, con apenas unos trazos y una gran imaginación, logre que su arte viaje al espacio.

Una historia que demuestra que los sueños no tienen límites, ni siquiera los del cielo.

