Una niña de Albardón hará historia: su dibujo viajará al espacio

Entre cientos de participantes, el dibujo de Olivia fue elegido por su creatividad y ternura. La propia María Noel compartió la imagen en sus redes sociales, celebrando la inspiración de las nuevas generaciones de soñadores argentinos.

Graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad Favaloro, de Castro Campos se especializó en bioastronáutica, la rama que estudia cómo el cuerpo humano responde a entornos extremos como la microgravedad. Su participación en el programa PAM (Private Astronaut Mission) marcará un hito histórico para la ciencia argentina, combinando investigación, educación y divulgación científica.

En Albardón, la noticia fue recibida con orgullo. Vecinos y docentes de la comunidad destacaron el valor simbólico de que una niña sanjuanina, con apenas unos trazos y una gran imaginación, logre que su arte viaje al espacio.

Una historia que demuestra que los sueños no tienen límites, ni siquiera los del cielo.