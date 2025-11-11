El talento y la curiosidad de una niña sanjuanina cruzarán las fronteras de la Tierra. Olivia, oriunda de Campo Afuera, en el departamento Albardón, fue seleccionada para participar en un proyecto que busca llevar al espacio los dibujos de chicos y chicas de toda la Argentina, una iniciativa que promueve la ciencia y la exploración espacial desde la infancia.
Una niña de Albardón hará historia: su dibujo viajará al espacio
Olivia, una pequeña de Campo Afuera, fue una de las elegidas en un proyecto que enviará dibujos de niños argentinos al espacio junto a la primera astronauta del país, María Noel de Castro Campos.