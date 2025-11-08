UPCN venció a Tucumán de Gimnasia y sumó su segundo triunfo en la Liga de Vóleibol

UPCN San Juan Vóley sumó un nuevo triunfo en el inicio de la Liga de Vóleibol Argentina al vencer por 3-1 a Tucumán de Gimnasia, por la segunda fecha del Tour 1 que se disputa en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

Los Cóndores se impusieron con parciales de 25-20, 25-23, 20-25 y 25-19, en un encuentro intenso y parejo, en el que el equipo sanjuanino mantuvo el control en los momentos clave de cada set y se recuperó tras perder el tercer parcial.