Una mujer gravemente herida y un motociclista prófugo tras un violento choque

El siniestro ocurrió en Avenida España y Quiroga. Una joven fue hospitalizada de urgencia mientras el conductor que la acompañaba escapó y sigue siendo buscado por la Justicia.

Un fuerte accidente de tránsito registrado este martes por la mañana en Rawson volvió a encender las alarmas por la imprudencia al volante y la falta de responsabilidad en la vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30, en la intersección de Avenida España y calle Quiroga, una zona de alto tránsito donde dos motocicletas colisionaron violentamente.

De acuerdo con fuentes policiales, Yesica Cardozo (30) viajaba como acompañante en una moto de 110 cc, cuando el rodado impactó contra una Yamaha Crypton 110 cc conducida por Cintia Aballay (28).

Tras el choque, el conductor de la primera moto huyó, dejando a la mujer tendida sobre el asfalto con lesiones graves. Vecinos alertaron al 911 y en pocos minutos arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 6ª y personal médico del Servicio de Emergencias 107, que trasladaron a la víctima al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internada bajo observación.

En tanto, los peritos de Criminalística levantaron rastros, huellas y testimonios para intentar identificar al motociclista que se dio a la fuga. La UFI Delitos Especiales, a cargo de la investigación, trabaja para establecer las circunstancias exactas del siniestro y dar con el responsable, quien continúa prófugo.

El caso genera indignación y reabre el debate sobre la falta de empatía y responsabilidad en accidentes viales, una problemática que persiste en San Juan pese a los reiterados llamados a la conciencia ciudadana.

