Una mujer gravemente herida y un motociclista prófugo tras un violento choque

Tras el choque, el conductor de la primera moto huyó, dejando a la mujer tendida sobre el asfalto con lesiones graves. Vecinos alertaron al 911 y en pocos minutos arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 6ª y personal médico del Servicio de Emergencias 107, que trasladaron a la víctima al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internada bajo observación.

En tanto, los peritos de Criminalística levantaron rastros, huellas y testimonios para intentar identificar al motociclista que se dio a la fuga. La UFI Delitos Especiales, a cargo de la investigación, trabaja para establecer las circunstancias exactas del siniestro y dar con el responsable, quien continúa prófugo.

El caso genera indignación y reabre el debate sobre la falta de empatía y responsabilidad en accidentes viales, una problemática que persiste en San Juan pese a los reiterados llamados a la conciencia ciudadana.