Robo insólito en escuela técnica: un portero quiso llevarse hasta los trapos

De acuerdo a fuentes policiales, el empleado había cargado dos bolsas de consorcio grandes con distintos elementos antes de retirarse del lugar. Entre los objetos secuestrados se encontraron 5 trapos de piso, 4 rejillas, 70 bolsas de consorcio, 4 pares de guantes amarillos, 4 gamuzas, 2 esponjas, 200 pares de guantes de látex quirúrgicos, 3 cremas desengrasantes y 4 baldes de distintos colores.

La maniobra fue advertida por un efectivo policial que cumple funciones como adicional en la escuela, quien al notar la situación dio aviso de inmediato a las autoridades.