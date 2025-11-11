"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > escuela

Robo insólito en escuela técnica: un portero quiso llevarse hasta los trapos

Un portero fue detenido tras ser sorprendido robando artículos de limpieza en la Escuela Técnica de Formación Laboral Arnobio Sánchez, en Capital. La maniobra fue descubierta por un policía adicional del establecimiento.

Un episodio tan llamativo como preocupante sacudió la tarde del lunes en la Escuela Técnica de Formación Laboral Arnobio Sánchez, ubicada en el departamento Capital. Allí, un portero identificado como Francisco Mercado fue detenido luego de ser descubierto intentando llevarse una gran cantidad de artículos de limpieza pertenecientes al establecimiento educativo.

De acuerdo a fuentes policiales, el empleado había cargado dos bolsas de consorcio grandes con distintos elementos antes de retirarse del lugar. Entre los objetos secuestrados se encontraron 5 trapos de piso, 4 rejillas, 70 bolsas de consorcio, 4 pares de guantes amarillos, 4 gamuzas, 2 esponjas, 200 pares de guantes de látex quirúrgicos, 3 cremas desengrasantes y 4 baldes de distintos colores.

La maniobra fue advertida por un efectivo policial que cumple funciones como adicional en la escuela, quien al notar la situación dio aviso de inmediato a las autoridades.

Te puede interesar...

Posteriormente, una docente del establecimiento radicó la denuncia formal, y tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que instruyó las primeras medidas y dispuso el traslado del sospechoso.

Según confirmaron fuentes judiciales, en las próximas horas se realizará la audiencia para definir la imputación formal en su contra. El caso causó sorpresa entre el personal docente y administrativo, que no ocultó su malestar por el hecho.

Temas

Te puede interesar