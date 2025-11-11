Un episodio tan llamativo como preocupante sacudió la tarde del lunes en la Escuela Técnica de Formación Laboral Arnobio Sánchez, ubicada en el departamento Capital. Allí, un portero identificado como Francisco Mercado fue detenido luego de ser descubierto intentando llevarse una gran cantidad de artículos de limpieza pertenecientes al establecimiento educativo.
Robo insólito en escuela técnica: un portero quiso llevarse hasta los trapos
Un portero fue detenido tras ser sorprendido robando artículos de limpieza en la Escuela Técnica de Formación Laboral Arnobio Sánchez, en Capital. La maniobra fue descubierta por un policía adicional del establecimiento.