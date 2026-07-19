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El dolor de un gigante: desgarradora reacción de Messi tras la derrota ante España

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Lionel Messi permaneció largos minutos en silencio sobre el césped, lideró a la Selección en la premiación y terminó quebrándose al pasar junto a la Copa del Mundo.

El pitazo final de Slavko Vini no solo decretó el triunfo de España y el final del sueño del bicampeonato para Argentina. También dejó una de las postales más conmovedoras del Mundial 2026: Lionel Messi, solo, sentado sobre el césped del MetLife Stadium, contemplando en silencio una derrota que dolió como pocas.

Mientras los futbolistas españoles explotaban de alegría por la conquista de su segunda Copa del Mundo, el capitán argentino permaneció inmóvil, procesando el golpe. Saludó con respeto a algunos rivales, felicitó a los nuevos campeones y luego volvió a quedarse en el centro de la escena, pero completamente aislado del festejo.

Sentado junto a algunos compañeros, Messi se quitó lentamente los botines, las canilleras y las medias. No hubo gestos exagerados ni reclamos. Solo silencio, la mirada perdida y la frustración de haber quedado a un paso de volver a levantar el trofeo más importante del fútbol.

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Durante la final, el capitán intentó sostener a una Argentina que nunca logró encontrar su mejor versión. España dominó gran parte del encuentro y, aun así, el número diez buscó conducir los últimos ataques, generó la acción más clara de la Selección sobre el cierre del tiempo reglamentario y siguió intentando hasta la última pelota.

Messi encabezó la fila de los futbolistas argentinos para recibir la medalla de subcampeón, entregada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia cargada de emoción.

El estadio, incluso en plena celebración española, volvió a rendirse a sus pies. Desde las tribunas comenzó a bajar un ensordecedor "¡Messi, Messi, Messi!", una ovación que acompañó cada uno de sus pasos.

Cuando descendía del escenario y pasó frente a la Copa del Mundo que Argentina no pudo defender, el capitán ya no pudo contener la emoción. Bajó la cabeza y rompió en llanto, dejando una imagen que rápidamente recorrió el planeta y resumió el dolor de una generación que volvió a pelear hasta el último minuto.

El sueño de la cuarta estrella terminó en Nueva Jersey. Sin embargo, el reconocimiento del estadio entero dejó en claro que, más allá del resultado, Lionel Messi volvió a marcharse como el gran símbolo de una Selección que compitió hasta el final y que volvió a escribir otra página inolvidable de su historia.

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