El dolor de un gigante: desgarradora reacción de Messi tras la derrota ante España

Durante la final, el capitán intentó sostener a una Argentina que nunca logró encontrar su mejor versión. España dominó gran parte del encuentro y, aun así, el número diez buscó conducir los últimos ataques, generó la acción más clara de la Selección sobre el cierre del tiempo reglamentario y siguió intentando hasta la última pelota.

Messi encabezó la fila de los futbolistas argentinos para recibir la medalla de subcampeón, entregada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia cargada de emoción.

GRACIAS, CAPITÁN



Lionel Messi, luego de haber dejado hasta la última gota de sudor.



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El estadio, incluso en plena celebración española, volvió a rendirse a sus pies. Desde las tribunas comenzó a bajar un ensordecedor "¡Messi, Messi, Messi!", una ovación que acompañó cada uno de sus pasos.

Cuando descendía del escenario y pasó frente a la Copa del Mundo que Argentina no pudo defender, el capitán ya no pudo contener la emoción. Bajó la cabeza y rompió en llanto, dejando una imagen que rápidamente recorrió el planeta y resumió el dolor de una generación que volvió a pelear hasta el último minuto.

El sueño de la cuarta estrella terminó en Nueva Jersey. Sin embargo, el reconocimiento del estadio entero dejó en claro que, más allá del resultado, Lionel Messi volvió a marcharse como el gran símbolo de una Selección que compitió hasta el final y que volvió a escribir otra página inolvidable de su historia.