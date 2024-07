Messi elogió a Dibu Martínez: "El mejor arquero del mundo"

Qué dijo Messi cuando le preguntaron cómo le patearía un penal al Dibu Martínez

La Pulga reveló que suelen ensayar penales en los entrenamientos, pero prefirió no detallar cómo le patearía en un encuentro oficial. "Le pateé varios en los entrenamientos. No es lo mismo patear en un entrenamiento que en un partido o momento de definición. Nos conocemos mucho los dos. Nos pateamos mucho. Él me ayuda a mí y yo lo ayudo a él. Ya te digo, en un momento por los puntos es diferente. Ya creo que no nos vamos a cruzar, creo que quedará en el aire", sentenció.