El reloj corre y el momento ya es inevitable. Este martes, desde las 20 en el Estadio Monumental, Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina. Este lunes completó el último entrenamiento junto al plantel dirigido por Lionel Scaloni, en una práctica donde se lo vio distendido y sonriente junto a sus compañeros durante los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.
Messi disfrutó de su último entrenamiento con la selección antes de su despedida
Lionel Messi completó este lunes su último entrenamiento con la Selección Argentina. Este martes desde las 20 jugará su partido de despedida ante Benín en el Estadio Monumental, poniendo punto final a más de 20 años con la camiseta albiceleste.