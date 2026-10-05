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Messi disfrutó de su último entrenamiento con la selección antes de su despedida

Lionel Messi completó este lunes su último entrenamiento con la Selección Argentina. Este martes desde las 20 jugará su partido de despedida ante Benín en el Estadio Monumental, poniendo punto final a más de 20 años con la camiseta albiceleste.

El reloj corre y el momento ya es inevitable. Este martes, desde las 20 en el Estadio Monumental, Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina. Este lunes completó el último entrenamiento junto al plantel dirigido por Lionel Scaloni, en una práctica donde se lo vio distendido y sonriente junto a sus compañeros durante los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.

Messi se sumó al grupo recién el domingo, luego de no haber participado de los triunfos ante Bolivia y Burkina Faso. Este lunes entrenó por primera vez en esta convocatoria y todo indica que disputará los 90 minutos ante el seleccionado africano.

A sus 39 años, el rosarino campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América eligió este partido para cerrar una trayectoria histórica con la Albiceleste.

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La despedida tendrá un condimento especial. Varios integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 fueron convocados especialmente para esta ocasión. Entre ellos aparecen Nicolás Otamendi, quien también anunció su retiro de la Selección, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Todavía no está definido si serán titulares ni cuántos minutos tendrán en cancha, pero su presencia le dará a la noche una dimensión emotiva adicional.

La formación que prepara Scaloni

Emiliano Martínez irá al arco. La defensa estaría integrada por Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez, con la única duda en el lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico, ya recuperado de lesión, y Facundo Medina. En el mediocampo el tridente habitual: De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Y arriba, Messi acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El partido cerrará también esta fecha FIFA para Argentina, que previamente goleó 4-0 a Bolivia y 7-0 al seleccionado Sub 23 de Burkina Faso.

Más de 20 años, dos Copas América, una Copa del Mundo y una historia que no tiene comparación. Este martes, el Monumental le dirá adiós.

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