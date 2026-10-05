Messi disfrutó de su último entrenamiento con la selección antes de su despedida

La despedida tendrá un condimento especial. Varios integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 fueron convocados especialmente para esta ocasión. Entre ellos aparecen Nicolás Otamendi, quien también anunció su retiro de la Selección, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Todavía no está definido si serán titulares ni cuántos minutos tendrán en cancha, pero su presencia le dará a la noche una dimensión emotiva adicional.

La formación que prepara Scaloni

Emiliano Martínez irá al arco. La defensa estaría integrada por Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez, con la única duda en el lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico, ya recuperado de lesión, y Facundo Medina. En el mediocampo el tridente habitual: De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Y arriba, Messi acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El partido cerrará también esta fecha FIFA para Argentina, que previamente goleó 4-0 a Bolivia y 7-0 al seleccionado Sub 23 de Burkina Faso.

Más de 20 años, dos Copas América, una Copa del Mundo y una historia que no tiene comparación. Este martes, el Monumental le dirá adiós.