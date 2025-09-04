La Selección Argentina derrotó 3-0 a Venezuela en el estadio Más Monumental por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Más allá del triunfo, la jornada quedará grabada como una de las más emotivas de los últimos tiempos: fue el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por Eliminatorias.
Messi dio un show en su despedida y Argentina goleó 3-0 a Venezuela
