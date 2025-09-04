"
Messi

Messi dio un show en su despedida y Argentina goleó 3-0 a Venezuela

Con dos goles de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez, la Selección goleó en el Monumental y cerró una noche histórica: fue el último partido de Leo en Eliminatorias en suelo argentino.

La Selección Argentina derrotó 3-0 a Venezuela en el estadio Más Monumental por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Más allá del triunfo, la jornada quedará grabada como una de las más emotivas de los últimos tiempos: fue el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por Eliminatorias.

Con un estadio colmado y un clima de fiesta, el equipo de Lionel Scaloni mostró su jerarquía de principio a fin. Messi abrió la cuenta a los 38 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva que lo encontró en el área para definir con su sello de calidad.

En el complemento, la superioridad albiceleste se profundizó. A los 30 minutos, Lautaro Martínez amplió la ventaja después de una combinación con Messi y Nicolás González. Y apenas cuatro minutos más tarde, Thiago Almada habilitó a Leo, que volvió a convertir para sellar el 3-0 definitivo.

El capitán alcanzó así los 114 goles en 194 partidos con la camiseta argentina, un registro que agranda aún más su leyenda.

Más allá del resultado, la noche estuvo cargada de emociones. El público ovacionó a Messi antes, durante y después del partido, consciente de que se trataba de su despedida en Eliminatorias como local. El martes, Argentina cerrará la doble fecha visitando a Ecuador, pero ya con la tranquilidad de estar clasificada.

Con esta victoria, la “Scaloneta” suma 38 puntos, se mantiene invicta y lidera cómodamente la tabla. Venezuela quedó con 18 unidades, en la séptima posición, por ahora en zona de Repechaje.

