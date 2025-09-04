Messi dio un show en su despedida y Argentina goleó 3-0 a Venezuela

Con un estadio colmado y un clima de fiesta, el equipo de Lionel Scaloni mostró su jerarquía de principio a fin. Messi abrió la cuenta a los 38 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva que lo encontró en el área para definir con su sello de calidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1963758561265058220&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ARGENTINA! Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio



39' PT | ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR — telefe (@telefe) September 5, 2025

En el complemento, la superioridad albiceleste se profundizó. A los 30 minutos, Lautaro Martínez amplió la ventaja después de una combinación con Messi y Nicolás González. Y apenas cuatro minutos más tarde, Thiago Almada habilitó a Leo, que volvió a convertir para sellar el 3-0 definitivo.