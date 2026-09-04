Messi y un video inédito de 2010 que sorprende y se volvió viral

El exjugador de la Selección también explicó el contexto de la grabación: “La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maximiliano Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”.

La escena dura alrededor de dos minutos y medio y muestra a los futbolistas completamente relajados, lejos de la presión de los partidos de una Copa del Mundo.

El detalle de la pelota que hizo todavía más especial el video

La pelota utilizada era la Jabulani, uno de los elementos más polémicos de aquel Mundial. El balón recibió numerosas críticas de jugadores y arqueros por su comportamiento en el aire y sus movimientos impredecibles.

En el video, sin embargo, Messi parece no tener demasiados problemas para controlarla. “No se le cae”, se escucha decir a Jonás Gutiérrez durante la grabación mientras observa los movimientos de la Pulga.

El propio Gutiérrez contó después por qué decidió quedarse detrás de la cámara: “Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani”. Y agregó en los comentarios: “Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor porque no quería opacarlo”.

Messi tenía 23 años en aquel Mundial

Cuando se disputó Sudáfrica 2010, Messi tenía 23 años y ya era una de las principales figuras del fútbol mundial.

Aquella Selección terminó primera en su grupo después de vencer a Nigeria, Corea del Sur y Grecia. Luego eliminó a México en octavos de final, pero quedó afuera en cuartos tras perder 4-0 ante Alemania.

Messi no convirtió goles en ese Mundial, aunque tuvo un papel central en el equipo de Maradona.

Más de 16 años después, una grabación privada de apenas unos minutos recuperó una postal diferente de aquella concentración: compañeros, una pelota difícil de controlar y Messi haciendo lo que mejor sabía hacer incluso cuando no había un partido de por medio.