Marcelo Gallardo será el nuevo DT de la Selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana vuelve a apostar por un argentino de cara a la Copa del Mundo 2030. Beccacece dirigió a la Tricolor en 2026, en la cual cayó ante México en 16vos de final pero logró un histórico triunfo ante Alemania en primera ronda. Previamente, Gustavo Alfaro había estado al frente en Qatar 2022, aunque no logró superar la fase de grupos.

En los próximos días viajará a Quito para estampar la firma y luego asumirá formalmente. Su debut ya está programado para fines de septiembre, cuando se juegue la primera fecha FIFA post Mundial.