Los Pumas 7s le ganaron sobre el final a Fiji y avanzaron a semis en Hong Kong

Pese al buen arranque que tuvieron, a Los Pumas se les complicó mucho el encuentro en la segunda mitad, ya que Fiji llegó al empate gracias a los tries de Joseva Talacolo y de Viwa Naduvalo, aunque por fortuna para los argentinos, los oceánicos no pasaron al frente ya que no metieron ninguna de las conversiones.

Durante dicho lapso, Fiji se quedó con uno menos por la expulsión de Dranivotua por una contacto en el aire. Finalmente, Los Pumas lograron quedarse con una más que trabajada victoria gracias al try de Moneta a falta de solo un minuto para el final y la posterior conversión, para luego consumar el triunfo con una gran defensa que no les dio chances a los fijianos.

La próxima presentación de Los Pumas en el Seven de Hong Kong, correspondiente al inicio del Campeonato Mundial que consta de tres fechas (también se juega en Valladolid y Bordeaux), será a las 3:23 de la madrugada ante España, que más temprano había derrotado a Australia con un sólido 19-5.

Por otra parte, el equipo femenino, que es conocido como “Las Yaguaretes”, cayó 19-17 ante Brasil, por lo que deberá enfrentarse con Sudáfrica por el undécimo puesto.