Los premios Olimpia 2025 sumarán a los eSports

De cara a su 72° edición, se dieron a conocer las categorías para los Premios Olimpia 2025, presentando también una serie de novedades.

Se entregarán estatuillas de plata en 43 deportes: ajedrez, atletismo, automovilismo, basquetbol, billar, bochas, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, deportes de invierno, equitación, eSports, esquí náutico, esgrima, fútbol, futsal, gimnasia golf, handball, hockey sobre césped, hockey sobre patines, judo, karate, lucha, motociclismo, natación, pádel, paralímpicos, patín, pato, pelota, polo, remo, rugby, softbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, turf, voleibol y yachting.

Por otro lado, de la mano con una novedosa organización de Torneos, los Olimpia innovaron con la integración de la categoría eSports, con el objetivo de acercar a un público más juvenil.

“Los eSports son una de las disciplinas con mayor crecimiento en los últimos años y creemos que llegó el momento de integrarla a la premiación”, declararon desde la comisión de los galardones mencionados, que también anunciaron que el ganador de esta categoría será elegido por el público, en una búsqueda de “integrar activamente a los fanáticos de esta disciplina a la fiesta de los Premios Olimpia”.

También se anunció la creación del “Premio Inspiración”, que también contará con el voto de la gente, y otorgará una beca anual al elegido entre los ternados que no ganen el Olimpia de Plata.

Más allá de las dos nuevas ternas, el resto de los ganadores será seleccionado, como es habitual, por el Círculo de Periodistas Deportivos, una entidad civil fundada en 1941 que organiza los premios desde 1954.

En la entrega del año pasado, el máximo premio, el Olimpia de Oro, fue compartido por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el arquero campeón del Mundo y bicampeón de América Emiliano “Dibu” Martínez, además de distintos ganadores de Plata destacados como José “Maligno” Torres, primer oro olímpico argentino en ciclismo BMX, y Faustino Oro, destacado ajedrecista que impresiona al mundo con solo 12 años.