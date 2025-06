La actividad de este martes continuará desde las 16 con River vs. Urawa Red Diamonds de Japón, en Seattle, a las 19 Ulsan Hyundai de Corea del Sur se medirá en Orlando con Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y a las 22, por el Grupo E, Monterrey e Inter de Milán se enfrentarán en Los Ángeles.

Para el miércoles 18 quedarán otros cuatro encuentros: a las 13 Manchester City vs. Wydad de Marruecos, en Filadelfia; 16 Real Madrid vs. Al Hilal de Arabia Saudita, en Miami; 19 Pachuca vs. Red Bull Salzburgo, en Cincinnati y 22 Juventus vs. Al Ain de Emiratos Árabes, en Washington.