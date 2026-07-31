La Liga Sanjuanina de Fútbol resolvió suspender toda la actividad oficial prevista para este jueves y viernes, en adhesión al duelo provincial decretado por el Gobierno de San Juan tras la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, donde siete personas perdieron la vida al caer un helicóptero que participaba de una misión vinculada al combate de incendios forestales.
La Liga Sanjuanina reprogramará todas las fechas tras suspender la actividad
La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió toda la actividad oficial de este jueves y viernes en adhesión al duelo provincial decretado tras la tragedia aérea en Valle Fértil.