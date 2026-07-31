La Liga Sanjuanina reprogramará todas las fechas tras suspender la actividad

Desde la institución informaron que las jornadas afectadas serán reprogramadas y que el nuevo cronograma será dado a conocer oportunamente a través de los canales oficiales.

La medida se enmarca en el duelo provincial de tres días dispuesto por el Gobierno de San Juan luego del siniestro ocurrido el miércoles en la zona de Valle Fértil, donde fallecieron siete integrantes del operativo que se dirigía a una capacitación del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Entre las víctimas se encuentran el jefe de Bomberos de San Juan, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Con esta determinación, el fútbol sanjuanino se suma a las distintas instituciones de la provincia que suspendieron sus actividades como muestra de respeto y acompañamiento ante una de las tragedias más conmocionantes de los últimos años.