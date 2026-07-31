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Boca le ganó por penales a O'Higgins y avanzó a octavos: irá por Recoleta

El Xeneize cayó 1-0 ante O’Higgins en los 90 minutos, pero se impuso 4-3 en la definición por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Recoleta de Paraguay.

Boca Juniors tuvo una noche de mucho sufrimiento en Chile, pero terminó celebrando. El equipo de Rodolfo Arruabarrena perdió 1-0 frente a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, resultado que igualó la serie tras el triunfo xeneize en la ida. Sin embargo, en la definición por penales fue más efectivo, ganó 4-3 y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto chileno dominó gran parte del encuentro y fue superior durante el segundo tiempo. Después de insistir durante varios minutos, encontró el gol a los 27 minutos del complemento, cuando Francisco González aprovechó un despeje corto de Jorge Figal y definió de volea para vencer a Álvaro Montero.

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Con el global empatado, O’Higgins estuvo cerca de liquidar la serie, pero el arquero colombiano respondió cuando más lo necesitó Boca. Sobre el cierre, el Xeneize reaccionó con el ingreso de los juveniles: Leonel Flores estrelló un remate en el travesaño y Tomás Aranda obligó al arquero Omar Carabalí a intervenir en dos ocasiones para evitar el empate.

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La clasificación se resolvió desde los doce pasos. Allí apareció la figura de Montero, quien contuvo el remate de Luis Pavez y le dio ventaja a Boca. Aunque Aranda desperdició el penal que podía sentenciar la serie al intentar picarlo, Lautaro Blanco no falló en el último disparo y decretó el 4-3 definitivo

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En la tanda también convirtieron Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Jorge Figal para el conjunto argentino, mientras que Francisco González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela anotaron para el elenco chileno.

Con este triunfo, Boca dejó atrás la derrota sufrida en el debut del Torneo Clausura y ahora se enfocará en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Recoleta de Paraguay. Antes, tendrá un nuevo compromiso por el campeonato local cuando visite a Newell’s este domingo en Rosario.

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