Boca Juniors tuvo una noche de mucho sufrimiento en Chile, pero terminó celebrando. El equipo de Rodolfo Arruabarrena perdió 1-0 frente a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, resultado que igualó la serie tras el triunfo xeneize en la ida. Sin embargo, en la definición por penales fue más efectivo, ganó 4-3 y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Boca le ganó por penales a O'Higgins y avanzó a octavos: irá por Recoleta
El Xeneize cayó 1-0 ante O’Higgins en los 90 minutos, pero se impuso 4-3 en la definición por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Recoleta de Paraguay.