Boca le ganó por penales a O'Higgins y avanzó a octavos: irá por Recoleta

La clasificación se resolvió desde los doce pasos. Allí apareció la figura de Montero, quien contuvo el remate de Luis Pavez y le dio ventaja a Boca. Aunque Aranda desperdició el penal que podía sentenciar la serie al intentar picarlo, Lautaro Blanco no falló en el último disparo y decretó el 4-3 definitivo

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En la tanda también convirtieron Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Jorge Figal para el conjunto argentino, mientras que Francisco González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela anotaron para el elenco chileno.

Con este triunfo, Boca dejó atrás la derrota sufrida en el debut del Torneo Clausura y ahora se enfocará en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Recoleta de Paraguay. Antes, tendrá un nuevo compromiso por el campeonato local cuando visite a Newell’s este domingo en Rosario.