Los lesionados de la Selección a 2 meses del Mundial: cuántos son y cómo llegan

Cómo llegan los lesionados de Argentina al Mundial 2026

El caso más preocupante es sin dudas el del Cuti, que sufrió una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha que demandará entre 5 y 8 semanas de recuperación y lo dejará afuera del resto de la temporada con los Spurs. Si bien le dan los tiempos para la Copa del Mundo, llegaría con lo justo, sin rodaje y con el posible bajón anímico de un potencial descenso de su equipo en la Premier.

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En cuanto al Toro, se estima que será baja en Inter por apenas unas dos semanas, pero que llegará a los últimos compromisos de la Serie A. De todos modos, habrá que seguirlo de cerca, ya que viene resintiéndose seguido de su lesión.

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El Dibu, en tanto, tuvo solo una sobrecarga que no le permitió jugar este domingo con el Aston Villa, pero no sería nada de gravedad y ya volvería al ruedo en los próximos días.

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Las bajas confirmadas y los que ya se recuperaron

Las únicas dos bajas confirmadas para el Mundial son las de Juan Foyth y Joaquin Panichelli, que se rompieron el tendón de aquiles y el ligamento cruzado anterior, respectivamente. En contraparte, Gonzalo Montiel en River, Leonardo Balerdi en Marsella y Giovani Lo Celso en Betis volvieron a jugar este fin de semana, mientras que Lisandro Martínez vuelve al once titular de Manchester United para el duelo de este lunes contra Leeds, por lo que no todo son malas noticias para Scaloni.