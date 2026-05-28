El sexto mundial de Messi: récords, revancha y una despedida posible

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El Mundial que puede romper todos los récords

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será la sexta para Messi después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Con solo jugar un minuto, alcanzará una marca histórica junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa: seis presencias mundialistas. Pero hay más.

Actualmente, Leo ya es el futbolista con más partidos disputados en Mundiales: suma 26 encuentros y podría ampliar esa cifra si Argentina avanza nuevamente hasta las instancias decisivas.

También irá por otros registros:

Tiene 13 goles en Mundiales y está a uno de Gerd Müller.

Necesita tres tantos para igualar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico.

Lleva 8 asistencias y quedó cerca de las 10 de Pelé. image

De Alemania 2006 a Qatar 2022: la historia completa

La relación entre Messi y los Mundiales empezó hace 20 años. En Alemania 2006 apareció aquel chico de 18 años que deslumbró contra Serbia y Montenegro con gol y asistencia. En Sudáfrica 2010 tuvo protagonismo absoluto, aunque sin goles. El golpe llegó otra vez ante Alemania.

Brasil 2014 mostró probablemente la versión más dominante de Messi en una Copa hasta ese momento: cuatro goles, conducción total y una final perdida en el alargue que dejó una de las imágenes más dolorosas de su carrera.

Rusia 2018 fue caótico para Argentina. Un equipo desordenado, tensión interna y eliminación temprana frente a Francia. Y después apareció Qatar 2022. El torneo que cambió todo.

Messi firmó una actuación legendaria con siete goles, asistencias decisivas y una final inolvidable contra Francia para levantar finalmente la Copa del Mundo y completar la única cuenta pendiente de su carrera.

Los números de una carrera irrepetible

Messi llega al Mundial 2026 con estadísticas que parecen imposibles:

910 goles oficiales.

415 asistencias.

48 títulos.

198 partidos con Argentina.

116 goles con la Selección.

La mayor parte de su obra fue en Barcelona, donde marcó 672 goles, aunque también dejó huella en PSG e Inter Miami.

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La cifra más impactante sigue siendo la distribución de sus goles

De los más de 900 goles:

756 fueron con la pierna izquierda.

110 con la derecha.

30 de cabeza.

71 de tiro libre.

113 de penal.

El camino de Argentina en el Mundial

La Selección integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Fixture de Argentina

16 de junio: vs Argelia — Kansas City

22 de junio: vs Austria — Dallas

27 de junio: vs Jordania — Dallas

Si termina primera de grupo, podría cruzarse en octavos o dieciseisavos con selecciones pesadas como España o Uruguay.

Una despedida que todavía no tiene fecha

Después de Qatar, Messi había dejado una frase que parecía definitiva: “La final fue mi último partido en un Mundial”. Pero el tiempo cambió los planes. Su nivel físico, la competitividad que mantiene y el peso que todavía tiene dentro de la Selección terminaron inclinando la balanza. Scaloni volvió a confiar en él y el capitán aceptó el desafío.

Ahora, el fútbol se prepara para ver posiblemente el último Mundial del jugador más determinante de este siglo. Y quizá, también, el último capítulo del mejor futbolista de todos los tiempos.