Sarmiento, San Martín, Caucete, Rivadavia y Santa Lucía recibirán a Garrafa Hogar

La semana que viene comenzará el lunes con un operativo en el departamento Sarmiento y continuará su recorrido por San Martín, Caucete, Rivadavia, para cerrar el viernes en Santa Lucía. La iniciativa del Gobierno de San Juan busca no solo aliviar el bolsillo de las familias en plena temporada invernal, sino también garantizar el acceso a garrafas seguras, evitando el uso de artefactos en mal estado o de procedencia dudosa. De esta manera, Garrafa Hogar se consolida como una herramienta clave para proteger la economía y la salud de los hogares sanjuaninos durante los meses de frío intenso.

Cronograma de recorrido: