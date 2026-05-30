Ante la llegada de las bajas temperaturas, el gobierno de la provincia continúa en marcha con esta nueva edición del programa Garrafa Hogar. Una vez más, la iniciativa de la Dirección de Defensa al Consumidor recorrerá todos los departamentos de la provincia. Las garrafas de 10 kilos se ofrecerán a $20.000 las de 10kg. y las de 15 kilos a $30.000.
Sarmiento, San Martín, Caucete, Rivadavia y Santa Lucía recibirán a Garrafa Hogar
El programa del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación continúa recorriendo los departamentos alejados y periféricos de la provincia.