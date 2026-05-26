Argentina - Argelia, el único antecedente con el rival del debut

Fue el 5 de junio de 2007. El escenario, inmejorable: un Camp Nou de Barcelona que cobijó un amistoso de preparación para la Copa América de ese año. Bajo la conducción táctica de Alfio "Coco" Basile, Argentina ponía en cancha un once repleto de figuras, sin saber que se toparía con una Argelia respondona, física y dotada de una pegada descomunal que le plantaría cara hasta el último segundo, sellando un frenético 4 a 3 en favor de los sudamericanos.

Penales y el show de las pelotas paradas

El partido arrancó con vértigo absoluto. Apenas al primer minuto de juego, una infracción sobre Diego Milito dentro del área le permitió a Carlos Tevez cambiar un penal por gol con total autoridad. Parecía el prólogo de una noche tranquila en Cataluña, pero los dirigidos por Jean-Michel Cavalli reaccionaron de inmediato explotando las falencias aéreas de la zaga argentina. A los 9 minutos, Anthar Yahia conectó un potente cabezazo a la salida de un córner para estampar el 1-1.

Argentina manejaba la posesión con un mediocampo de buen pie integrado por Fernando Gago y Esteban Cambiasso, pero sufría horrores las transiciones rápidas de Karim Ziani. Cerca del cierre de la primera mitad, el lateral izquierdo argelino Nadir Belhadj frotó la lámpara y, con un tiro libre magistral que descolocó por completo a Roberto Abbondanzieri, clavó el 2-1 con el que Argelia se marchó al descanso dando el golpe.

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La ráfaga de "La Pulga" y el factor Aimar

En el complemento, herido en su orgullo, el equipo del "Coco" Basile adelantó sus líneas y encontró en un joven de 19 años la llave para destrabar el cerrojo africano. Con la camiseta número 18 en la espalda, Lionel Messi se cargó el frente de ataque. A los 55 minutos, tras una falta que le cometieron a él mismo, "La Pulga" definió de penal con extrema frialdad para el 2-2.

Solo tres minutos después, Javier Zanetti trepó por la banda derecha y lanzó un centro preciso para que Esteban Cambiasso, apareciendo como un centrodelantero, estampara el 3-2 de cabeza. Argentina era un vendaval y estiró la ventaja a los 74 minutos, cuando Messi capturó una notable asistencia de Pablo Aimar (quien había ingresado desde el banco) para firmar su doblete con una sutil definición en velocidad.

Cuando el 4-2 parecía sentenciar la historia, Belhadj volvió a escena para recordarle a la defensa argentina que no podía relajarse. A los 76 minutos, el carrilero argelino ejecutó otro tiro libre antológico para marcar el 4-3 definitivo y ponerle suspenso a un cierre vibrante.

Las estrellas de aquella noche

El partido funcionó como un tubo de ensayo de cara al futuro. Por el lado argentino, Lionel Messi se erigió como el dueño indiscutido del ataque, mostrando destellos de la jerarquía que lo acompañaría durante las siguientes dos décadas. Como dato de color de la notable vigencia del "Diez": de los 22 futbolistas que pisaron el césped del Camp Nou aquella noche, Messi es el único futbolista que continúa en actividad y que estará presente en el próximo Mundial, mientras que sus compañeros de entonces, Roberto Ayala y Pablo Aimar, hoy forman parte del cuerpo técnico de la Scaloneta.

Por el lado de Argelia, la gran figura de la noche fue Nadir Belhadj. Su rendimiento obligó a marcas escalonadas de la defensa argentina y sus dos golazos de tiro libre quedaron guardados en los libros de historia del fútbol de su país como una de las actuaciones individuales más memorables frente a una potencia mundial.

El martes 16 de junio de 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la historia volverá a unir sus caminos, esta vez por los puntos y ante los ojos del planeta entero. Si el debut mundialista tiene apenas la mitad de la emoción, los goles y el ritmo que aquel choque en Barcelona, los fanáticos del fútbol estarán ante un espectáculo garantizado.