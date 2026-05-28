Rawson palpita el Mundial con el gran "Fan Fest" de compra

La iniciativa busca transformar los centros comerciales y espacios públicos del departamento en verdaderos puntos de encuentro y entretenimiento durante el periodo de la Copa Mundial de la FIFA, promoviendo el movimiento económico local mediante experiencias que incentiven las compras en comercios adheridos y fortalezcan la identidad rawsina.

Bajo el lema “Alentá a la Selección, comprá en Rawson y ganá”, quienes realicen compras en los comercios adheridos recibirán cupones, códigos QR y pases especiales para participar de juegos, actividades y sorteos durante el evento.

Además, cuanto más compren, más posibilidades tendrán de ganar importantes premios como:

- Camisetas

- Conjuntos deportivos

- Pelotas

- Órdenes de compra

- Termos

- Y el gran premio final: una moto eléctrica 0 km

El Fan Fest también incluirá espacios recreativos y deportivos para toda la familia:

- Intercambio de figuritas

- Copa Comprá Rawson

- Desafío de penales

- Metegol

- Fútbol tenis

- Fans Zone

Como parte de la propuesta, quienes asistan vestidos con los colores celeste y blanco podrán acceder a premios y beneficios especiales, sumando aún más color y espíritu mundialista a la jornada.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa no es solamente una campaña comercial, sino una verdadera celebración comunitaria que une comercio, identidad territorial, entretenimiento y participación ciudadana, generando un impacto positivo en la economía local y fortaleciendo el vínculo entre vecinos, comerciantes e instituciones.

Con esta propuesta, Rawson continúa impulsando acciones para acompañar al comercio local, fomentar el consumo en el departamento y consolidar espacios públicos activos, dinámicos y pensados para el encuentro de toda la comunidad.