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Rawson palpita el Mundial con el gran "Fan Fest" de compra

La actividad se desarrollará el próximo sábado 30 de mayo, de 16 a 21 horas, en la Plaza de Villa Krause, con múltiples propuestas recreativas, deportivas y familiares para todas las edades.

El Municipio, junto a comerciantes e instituciones del sector, lanzan una propuesta para transformar a Villa Krause en una verdadera fiesta del deporte, el comercio y la comunidad.

En el marco de la campaña “Comprá en Rawson”, la Municipalidad de Rawson, en conjunto con la Asociación de Comerciantes de Rawson (A.C.R.A.) y la Cámara de Comercio del Interior, realizará un gran “Fan Fest” pensado para que vecinos y visitantes disfruten de una jornada única donde el comercio local, la pasión mundialista y la participación comunitaria serán protagonistas.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 30 de mayo, de 16 a 21 horas, en la Plaza de Villa Krause, con múltiples propuestas recreativas, deportivas y familiares para todas las edades.

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La iniciativa busca transformar los centros comerciales y espacios públicos del departamento en verdaderos puntos de encuentro y entretenimiento durante el periodo de la Copa Mundial de la FIFA, promoviendo el movimiento económico local mediante experiencias que incentiven las compras en comercios adheridos y fortalezcan la identidad rawsina.

Bajo el lema “Alentá a la Selección, comprá en Rawson y ganá”, quienes realicen compras en los comercios adheridos recibirán cupones, códigos QR y pases especiales para participar de juegos, actividades y sorteos durante el evento.

Además, cuanto más compren, más posibilidades tendrán de ganar importantes premios como:

- Camisetas

- Conjuntos deportivos

- Pelotas

- Órdenes de compra

- Termos

- Y el gran premio final: una moto eléctrica 0 km

El Fan Fest también incluirá espacios recreativos y deportivos para toda la familia:

- Intercambio de figuritas

- Copa Comprá Rawson

- Desafío de penales

- Metegol

- Fútbol tenis

- Fans Zone

Como parte de la propuesta, quienes asistan vestidos con los colores celeste y blanco podrán acceder a premios y beneficios especiales, sumando aún más color y espíritu mundialista a la jornada.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa no es solamente una campaña comercial, sino una verdadera celebración comunitaria que une comercio, identidad territorial, entretenimiento y participación ciudadana, generando un impacto positivo en la economía local y fortaleciendo el vínculo entre vecinos, comerciantes e instituciones.

Con esta propuesta, Rawson continúa impulsando acciones para acompañar al comercio local, fomentar el consumo en el departamento y consolidar espacios públicos activos, dinámicos y pensados para el encuentro de toda la comunidad.

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