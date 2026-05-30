Bicampeones: el PSG venció por penales al Arsenal y retiene la Champions League

Más allá de que el elenco británico buscó con balones largos, el equipo de Luis Enrique tuvo las chances más importantes: Kvaratskhelia estrelló un tiro en el palo y Bradley Barcola desperdició dos situaciones claras.

Luego de un tiempo suplementario en el que no hubo tantas emociones, la final de la Champions se decidió en la tanda de penales. La última final que se definió por esta vía fue en la temporada 2015/16: Real Madrid venció en Italia al Atlético de Madrid por 5-3.

Paris Saint-Germain comenzó la tanda con el pie derecho después de que Eberechi Eze desperdiciara su remate, pero apareció David Raya —de gran actuación— para emparejar la definición. Sin embargo, tras la conversión de Beraldo para el 4-3, Gabriel Magalhaes tiró su disparo por encima del travesaño y terminó con las ilusiones del Arsenal.

De esta manera, PSG conquistó por segundo año consecutivo la UEFA Champions League y Luis Enrique enalteció su carrera como entrenador. Luego de quedar 11° en la Fase Liga, el cuadro parisino llegó a la final tras eliminar a potencias de Europa: Mónaco (playoffs), Chelsea (octavos), Liverpool (Cuartos) y Bayern Múnich (Semifinales).

Por su parte, es la segunda oportunidad en la que el Arsenal pierde una final de la Champions: en 2006, de la mano del histórico Arsène Wenger, cayó 2-1 contra el Barcelona. Hace algunas semanas cortaron una sequía de 22 años sin ser campeones de la Premier League. Desde la previa del partido hubo fuertes disturbios en la capital de Francia entre los hinchas del equipo y la policia.