Los Juegos Evita tuvieron su acto inaugural

08:30 – ATLETISMO ADAPTADO – Pista EMDER

08:30 – ATLETISMO – Pista EMDER

08:30 – PATÍN ARTÍSTICO – Club Once Unidos – Falkner 5220

08:30 – FUTBOL 11 Masculino Sub 16 – Club Independiente – Scaglia 7269 – San Juan vs Catamarca

08:30 – HANDBALL Femenino Sub 16 – La Chacra – Libres del Sud 1450 – San Juan vs Salta

09:00 – CICLISMO – Punta Mogotes - 500 mts Femenino S14, Masculino S14, Femenino S16 y Masculino S16

09:00 - GIMNASIA TRAMPOLÍN – Sagrada Familia – Magallanes 3792

09:00 – POWERLIFTING – Colegio Colinas Peralta Ramos – Figueroa Alcorta 1782

09:00 – LEVANTAMIENTO OLIMPICO – Col. Colinas Peralta Ramos – Figueroa Alcorta 1782

09:00 – BOCCIA – Col. Colinas Peralta Ramos – Figueroa Alcorta 1782

09:00 - PELOTA PALETA Sub 14 Masculino – CEF - San Juan vs Mendoza

09:00 – TIRO CON ARCO – Tiro Federal

09:00 – PADEL Masculino Sub 14 - AGP – Av. de los Trabajadores 800 – San Juan vs La Pampa

09:00 – PADEL Femenino Sub 14 – Punto Sur – Av. de los Trabajadores 1079 – San Juan vs La Corrientes

09:00 – GIMNASIA ARTÍSTICA – Club Quilmes – Av. Luro 3868

09:00 – VOLEIBOL Femenino Sub 15 – Club Mar del Plata – Rivadavia 3340 – San Juan vs Catamarca

09:00 – TENIS Mixto Sub 15 – Banco Provincia – Alvarez Condarco 7050 – San Juan vs Santa Cruz

09:15 – NATACIÓN – Pileta EMDER

09:30 – BADMINTON ADAPTADO - AGP – Av. de los Trabajadores 800

09:30 – TIRO – Tiro Federal

09:30 – CANOTAJE – Punta Mogote

09:30 – FUTBOL 3 – Club Universitario - 11 de Septiembre 9501

09:35 – HANDBALL DE PLAYA – Femenino Sub 14 – Playa Bristol – San Juan vs Río Negro

09:40 – HANDBALL DE PLAYA – Masculino Sub 14 – Playa Bristol – San Juan vs Neuquén

09:40 – HANDBALL Masculino Sub 16 – Instituto Einstein – La Rioja 3603 – San Juan vs Neuquén

09:40 – FUTBOL 7 Sub 14 Mixto – Once Unidos - San Juan vs CABA

09:40 – HANDBALL Femenino Sub 14 – Club Once Unidos – Falkner 5220 – San Juan vs Chaco

10:00 - BADMINTON – Masculino Sub 14 Dobles – AGP – Av. de los Trabajadores 800 - San Juan vs Chubut

10:00 – TENIS ADAPTADO – Club Universitario - 11 de Septiembre 9501

10:00 – TENIS DE MESA – River Plate – Juan B. Justo 5726

10:00 – VOLEY SENTADO – Colegio Gianelli – Av. Fortunato De La Plaza 4949

10:00 – ESGRIMA – CEF

10:00 – FUTBOL 11 – Femenino Sub 14 – Cub Estrada – San Francisco de Asis 7297 – San Juan vs Corrientes

10:00 – FUTBOL 11 – Masculino Sub 14 – Predio Cristian Arbini – Scaglia 7800 – San Juan vs Jujuy

10:10 - HOCKEY CESPED – Masculino Sub 14 – EMDER - San Juan vs CABA

10:10 - FUTSAL Sub 15 Masculino – Chapadmalal - San Juan vs Río Negro

10:15 – VOLEIBOL Masculino Sub 15 – Cedetalvo – Canosa 320 – San Juan vs La Rioja

10:15 - PELOTA PALETA Sub 16 Masculino – CEF - San Juan vs Santa Fe

10:40 – VOLEY PLAYA Femenino Sub 14 – Playa Bristol – San Juan vs Formosa

11:00 - BADMINTON – Femenino Sub 14 Dobles – AGP – Av. de los Trabajadores 800 - San Juan vs Salta

11:00 – CESTOBALL – Sub 14 Femenino – Parada 5 Constitución 4205 - San Juan vs San Luis

11:05 – RUGBY Sub 16 Femenino – Club Universitario – 11 de septiembre 9501 - San Juan – Tucumán

11:20 – HANDBALL DE PLAYA – Masculino Sub 14 – Playa Bristol – San Juan vs Tierra del Fuego

11:40 – BADMINTON – Femenino Sub 14 single – AGP – Av. de los Trabajadores 800 - San Juan vs Córdoba

11:40 – BADMINTON – Masculino Sub 14 Single – AGP – Av. de los Trabajadores 800 - San Juan vs Santiago del Estero

11:55 – HOCKEY CESPED – Femenino Sub 14 – EMDER - San Juan vs CABA

11:55 – HANDBALL DE PLAYA – Femenino Sub 14 – Playa Bristol – San Juan vs San Luis

13:00 – TIRO CON ARCO ADAPTADO – Tiro Federal

13:00 – VELA – CLUB Náutico Mar del Plata

13:30 – VOLEY PLAYA – Masculino Sub 14 – Playa Bristol - San Juan vs Córdoba

14:00 – BASQUET ADAPTADO – Estadio Malvinas Argentinas EMDER

14:00 – HOCKEY CESPED – Masculino Sub 16 – EMDER - San Juan vs Tucumán

14:10 – HANDBALL Femenino Sub 16 – La Chacra – Libres del Sud 1450 – San Juan vs Salta

14:30 – BOXEO – Complejo Nautilus – Champagnat 2124

14:30 – MTB – Punta Mogote

14:30 – PADEL Femenino Sub 14 – Punto Sur – Av. de los Trabajadores 1079 – San Juan vs La Buenos Aires

14:30 – VOLEIBOL – Masculino Sub 17 – Santa Cecilia – Córdoba 1338 – San Juan vs San Luis

15:10 – HOCKEY CESPED – Femenino Sub 16 – EMDER - San Juan vs Rio Negro

15:15 – FUTSAL Sub 15 Masculino – Chapadmalal - San Juan vs Santa Fe

15:15 – RUGBY Masculino Sub 16 - Club Universitario - 11 de Septiembre 9501 – San Juan vs CABA

15:20 – HANDBALL Femenino Sub 14 – Club Once Unidos – Falkner 5220 – San Juan vs La Pampa

15:45 – VOLEIBOL Femenino Sub 15 – Club Mar del Plata – Rivadavia 3340 – San Juan vs Tucumán

15:45 - VOLEIBOL Femenino Sub 17 – Club Talleres – Magallanes 3878 – San Juan vs Chaco

15:45 – PADEL Masculino Sub 14 - AGP – Av. de los Trabajadores 800 – San Juan vs Tierra del Fuego

17:20 – BADMINTON – Masculino Sub 14 Dobles – AGP – Av. de los Trabajadores 800 - San Juan vs Neuquén

17:30 – FUTBOL 11 – Masculino Sub 14 – Predio Cristian Arbini – Scaglia 7800 – San Juan vs Tucumán

18:20 – BADMINTON – Femenino Sub 14 Dobles – AGP – Av. de los Trabajadores 800 - San Juan vs Santa Cruz

18:40 – BADMINTON – Femenino Sub 14 single – AGP – Av. de los Trabajadores 800 - San Juan vs Chaco

18:40 – BADMINTON – Masculino Sub 14 single – AGP – Av. de los Trabajadores 800 - San Juan vs Santa Fe

Básquet sub 17

Femenino: 14:00 hs San Juan vs Catamarca en Instituto Peralta Ramos - Chacabuco 3382

Masculino:

10:00 hs : San Juan vs Tierra del Fuego Club Peñarol - Garay 2524

17:00 hs : San Juan vs Corrientes