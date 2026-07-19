Los dos récords que rompió Messi al jugar como titular en la final del Mundial

Sin embargo, al tratarse de un guardameta, Messi quedará como el jugador de campo de mayor edad en disputar el partido decisivo por el título del mundo.

Un récord que compartía Cafú

La final frente a España también permitirá que Messi iguale otra marca histórica. El capitán argentino alcanzará las tres finales mundialistas, al igual que el brasileño Cafú, quien disputó las definiciones de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

No obstante, existe una diferencia que vuelve único el registro del rosarino. Mientras Cafú fue suplente en una de esas finales, Messi será el primer futbolista de la historia en ser titular en tres finales de la Copa del Mundo.

Una nueva oportunidad para ampliar su leyenda

Después de haber disputado las finales de Brasil 2014 y Qatar 2022, el capitán argentino buscará conquistar su segundo título mundial consecutivo y el cuarto para la selección argentina.

Más allá del resultado frente a España, su presencia en el MetLife Stadium ya le asegura un nuevo lugar en los libros de historia del fútbol, reafirmando un legado que continúa creciendo con cada partido que disputa con la camiseta de la Albiceleste.