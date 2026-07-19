Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol este domingo, mientras Argentina enfrenta a España en la final del Mundial 2026. A sus 39 años, el capitán de la Albiceleste establecerá un nuevo récord al convertirse en el jugador de campo de mayor edad en disputar una final de la Copa del Mundo.
Los dos récords que rompió Messi al jugar como titular en la final del Mundial
El capitán argentino vuelvea ser protagonista en la definición de la Copa del Mundo ante España y rompió otro récord histórico. Además, será el primer futbolista en ser titular en tres finales mundialistas.