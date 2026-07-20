El Ministerio de Educación de la provincia de San Juan comunicó que, debido a una alerta meteorológica vigente y por recomendación explícita de la Dirección de Protección Civil, este lunes 20 de julio no habrá actividades escolares en los departamentos de Calingasta, Iglesia y Jáchal.
Suspendieron las clases en Calingasta, Iglesia y Jáchal por alerta meteorológica
El Ministerio de Educación de San Juan decidió interrumpir de manera preventiva el dictado de clases en los departamentos cordilleranos para este lunes 20 de julio, tras la recomendación emitida por la Dirección de Protección Civil.