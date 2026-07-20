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Suspendieron las clases en Calingasta, Iglesia y Jáchal por alerta meteorológica

El Ministerio de Educación de San Juan decidió interrumpir de manera preventiva el dictado de clases en los departamentos cordilleranos para este lunes 20 de julio, tras la recomendación emitida por la Dirección de Protección Civil.

El Ministerio de Educación de la provincia de San Juan comunicó que, debido a una alerta meteorológica vigente y por recomendación explícita de la Dirección de Protección Civil, este lunes 20 de julio no habrá actividades escolares en los departamentos de Calingasta, Iglesia y Jáchal.

La medida, dispuesta con carácter preventivo frente a las condiciones climáticas adversas en la zona, alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades del sistema educativo, abarcando a instituciones de gestión estatal como así también de gestión privada.

Desde la cartera educativa recordaron al personal directivo y docente que frente a esta interrupción se activa el Plan de Contingencia, correspondiente a la Resolución N° 12277-ME-2024. Asimismo, las autoridades remarcaron que se encuentran monitoreando atentamente la evolución del tiempo y que cualquier novedad o modificación respecto de la situación será informada de manera oportuna a través de los canales oficiales.

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