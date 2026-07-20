Suspendieron las clases en Calingasta, Iglesia y Jáchal por alerta meteorológica

La medida, dispuesta con carácter preventivo frente a las condiciones climáticas adversas en la zona, alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades del sistema educativo, abarcando a instituciones de gestión estatal como así también de gestión privada.

Desde la cartera educativa recordaron al personal directivo y docente que frente a esta interrupción se activa el Plan de Contingencia, correspondiente a la Resolución N° 12277-ME-2024. Asimismo, las autoridades remarcaron que se encuentran monitoreando atentamente la evolución del tiempo y que cualquier novedad o modificación respecto de la situación será informada de manera oportuna a través de los canales oficiales.