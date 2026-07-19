Messi y su mensaje antes de la final: "Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia"

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Lejos de poner el foco exclusivamente en la posibilidad de conquistar una nueva Copa del Mundo, el rosarino eligió destacar el recorrido compartido y el vínculo construido dentro de la Selección durante el ciclo más exitoso de las últimas décadas.

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, agregó el capitán argentino.

Las palabras del Diez llegan en un momento cargado de simbolismo. Argentina disputará este domingo una nueva final mundialista con la ilusión de sumar la cuarta estrella y continuar ampliando una era dorada que comenzó con la conquista de la Copa América 2021 y tuvo su punto más alto en el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el mensaje de Messi dejó una reflexión que muchos interpretaron como una muestra de gratitud y legado, independientemente del resultado que arroje el partido frente a España. “Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”, expresó.

La frase se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales y fue replicada por miles de usuarios, que destacaron el tono emotivo de una publicación que resume el espíritu de la Scaloneta: un equipo que trascendió los resultados y construyó una identidad basada en la unión, el esfuerzo y la resiliencia.

El mensaje concluye con un grito que ya es una marca registrada de cada presentación albiceleste: “VAMOS ARGENTINA”.

A horas de una nueva cita con la historia, Messi eligió mirar hacia atrás para valorar el camino recorrido. Y, como tantas otras veces, logró representar el sentimiento de un país entero que sueña con volver a tocar el cielo.