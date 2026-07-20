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Por el momento, no hay familias afectadas por las lluvias y nevadas

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano indicaron que no recibieron llamados de asistencia. A pesar de ello, están en constante monitoreo, sobre todo en los departamentos cordilleranos.

A pesar de las persistentes lluvias y nevadas que afectan distintos sectores de la provincia, especialmente en los departamentos cordilleranos, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que, hasta la noche del domingo 19 de julio, no se registraron personas afectadas ni se recibieron pedidos de asistencia por emergencias.

Según detalló la cartera provincial, ningún municipio reportó situaciones de necesidad vinculadas a las condiciones climáticas. Del mismo modo, las líneas telefónicas de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias no recibieron solicitudes de ayuda por parte de la población.

No obstante, las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas dificultan el acceso con equipamiento a las zonas de montaña, por lo que durante la mañana de este lunes se llevará adelante un operativo para verificar el estado de las viviendas en esos sectores.

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En paralelo, equipos técnicos del Ministerio realizan un relevamiento preventivo para detectar posibles necesidades y urgencias en los departamentos de Ullum, Zonda y Pocito.

Desde el organismo indicaron que el monitoreo continuará durante toda la jornada, con el objetivo de responder rápidamente ante cualquier eventualidad que pudiera surgir como consecuencia del temporal.

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