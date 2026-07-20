Por el momento, no hay familias afectadas por las lluvias y nevadas

Según detalló la cartera provincial, ningún municipio reportó situaciones de necesidad vinculadas a las condiciones climáticas. Del mismo modo, las líneas telefónicas de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias no recibieron solicitudes de ayuda por parte de la población.

No obstante, las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas dificultan el acceso con equipamiento a las zonas de montaña, por lo que durante la mañana de este lunes se llevará adelante un operativo para verificar el estado de las viviendas en esos sectores.