A pesar de las persistentes lluvias y nevadas que afectan distintos sectores de la provincia, especialmente en los departamentos cordilleranos, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que, hasta la noche del domingo 19 de julio, no se registraron personas afectadas ni se recibieron pedidos de asistencia por emergencias.
Por el momento, no hay familias afectadas por las lluvias y nevadas
Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano indicaron que no recibieron llamados de asistencia. A pesar de ello, están en constante monitoreo, sobre todo en los departamentos cordilleranos.